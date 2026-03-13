Любопитно:

Войната в Иран няма да ни отклони от Украйна: Макрон посрещна Зеленски в Париж

13 март 2026, 11:24 часа 217 прочитания 0 коментара
Украинският президент Володимир Зеленски пристигна днес в Париж за разговори с френския си колега Еманюел Макрон как да бъде засилен натискът върху Русия, в момент, когато войната в Близкия изток привлича цялото внимание на света. Макрон ще приеме днес Зеленски, за да демонстрира, че войната в Близкия изток "няма да отклони" вниманието от Украйна и че Русия "греши", ако си мисли, че може да се възползва от тази геополитическа обстановка, съобщи Франс прес. 

Това е 12-ото посещение на Зеленски във Франция от началото на руската инвазия, а след това той заминава за Испания. Целта на тази обиколка е вниманието отново да се върне върху войната в Украйна, засенчена от войната, подета от САЩ и Израел срещу Иран - една тема, която доминира в медиите от 28 февруари, посочи Елисейският дворец пред журналисти.

"Ключовото послание е да се покаже, че нито една криза, нито едно събитие няма да отклони вниманието ни от Украйна" и Франция като "надежден партньор няма да отслаби подкрепата си" за Киев, заяви съветник на френския президент.

Припомняме, че вчера Зеленски посети Румъния. Освен че подписа споразумения с румънския си колега Никушор Дан, той се срещна и с украински летци, които се обучават във военните центрове в северната ни съседка да пилотират F-16.

Снимки: Facebook/Володимир Зеленський

Елена Страхилова
