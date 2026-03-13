Украинската "Нафтогаз" окончателно спечели делото срещу "Газпром" за 1,4 млрд. долара

Държавната украинска енергийна компания "Нафтогаз" окончателно спечели делото срещу руския гигант "Газпром" за 1,4 милиарда долара във Върховния съд на Швейцария. Той напълно отхвърли молбата на руската компания за отмяна на арбитражното решение от 16 юни 2025 г., съгласно което руснаците трябва да платят на "Нафтогаз" повече от 1,4 милиарда долара дълг за услуги по транзита на природен газ (плюс лихви), съобщиха от украинското дружество.

Освен това Федералният върховен съд на Швейцария е осъдил "Газпром" да заплати съдебни разноски в размер на 200 000 швейцарски франка, както и да компенсира "Нафтогаз" с 250 000 швейцарски франка за разходите, направени по време на производството.

Транзитът на газ е в основата на спора

Съгласно споразумението за транзит на природен газ от 2019 г., "Нафтогаз" беше длъжен да организира транзита на синьо гориво през територията на Украйна за "Газпром" до изтичането на споразумението на 1 януари 2025 г.

През май 2022 г., поради действията на руските окупационни сили, организирането на транзита на газ през входната точка Сохрановка стана невъзможно. Въпреки това "Нафтогаз" продължи да предоставя услугите по транзит, предвидени в споразумението, през входната точка Суджа. "Газпром" обаче отказа да заплати изцяло за организацията на транспортирането на синьо гориво, като по този начин наруши договорните си задължения.

През септември 2022 г. "Нафтогаз" започна арбитражно производство в Швейцария в съответствие с правилата на Международния наказателен съд, както е предвидено в споразумението.

През юни 2025 г. арбитражният съд със седалище в Швейцария издаде решение, с което призна "Газпром" за изцяло отговорен за неизпълнението на платежните си задължения и установи, че няма разумни основания за неплащане. Съдът осъди "Газпром" да заплати дълга за услугите по транспортиране на газ, лихвите и арбитражните разноски.

"Газпром" поиска отмяна на решението

През юли 2025 г. "Газпром" започна производство за отмяна на арбитражното решение и едновременно с това подаде молба за спиране на изпълнението му до приключване на делото. През ноември миналата година Федералният върховен съд на Швейцария отхвърли молбата за спиране на изпълнението.

Понастоящем съдът е отхвърлил изцяло жалбата на "Газпром" по същество. "По този начин най-висшата съдебна инстанция на Швейцария потвърди валидността на арбитражното решение и окончателно отхвърли аргументите на руската страна", съобщи "Нафтогаз".

„Нафтогаз" ще продължи да работи по изпълнението на това решение и "продължава редица други процеси срещу агресорската страна“, заяви Серхий Корецки, председател на съвета на директорите на компанията, цитиран от UNN.ua.

Интересите на „Нафтогаз“ в производството за отмяна на арбитражното решение бяха представлявани от дългогодишните му консултанти от адвокатските кантори Gabriel Arbitration, Wikborg Rein, Nybron и Bono Legal.

