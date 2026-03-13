Швеция действа ударно срещу износа на руски петрол в глобален мащаб

Шведската брегова охрана е спряла танкера Sea Owl I вечерта на 12 март близо до град Трелеборг. Според официално прессъобщение на службата, корабът се е насочвал към руското пристанище Приморск от Сантос, Бразилия. Той не е бил натоварен с каквото и да е.

Според шведската брегова охрана, корабът е плаван под флашив флаг - уж на Коморските острови, но не е регистриран в съответните корабни регистри. Всичко това означава, че няма държава-гарант за безопасността на борда на плавателния съд. Корабът е в списъка със санкции на ЕС от октомври 2025 година - Брюксел го класифицира като част от руския сенчест флот за износ на руски петрол с цел избягване на западни санкции.

"Нашата обща оценка е, че рискът от пропуски в безопасността на борда е висок. На това основание на плавателния съд не може да бъде разрешено свободно преминаване. Заплахите за морската безопасност и околната среда са твърде високи", казва в официалното съобщение Даниел Стенлинг, заместник-началник на операциите в шведската брегова охрана. Вече е започнато разследване от шведската полиция и прокуратура - за липса на гаранции за годност плаването на кораба да се извършва според установените правила в международни води.

Това е вторият кораб, задържан от шведските власти през последната седмица. Преди това в Балтийско море беше спрян корабът за насипни товари Caffa, пътуващ към Санкт Петербург.

