Авиационен колапс: Русия ще загуби стотици самолети и хеликоптери

Руските авиокомпании могат да загубят десетки самолети през следващите години заради действащите санкции, липса на резервни части и недостиг на поддръжка. Това обяви Дмитрий Ядров, ръководител на Федералната агенция за въздушен транспорт по време на заседание на Комисията по икономическа политика към Съвета на федерацията. Според песимистичната прогноза на правителството, 109 самолета чуждестранно производство могат да бъдат извадени от строя до 2030 г. Общо гражданската авиация може да загуби една трета от флотилията си през следващите шест години.

Все по-често се случва: Руски самолет кацна аварийно (СНИМКИ И ВИДЕО)

Самолети и хеликтоптери

„До 2030 г. ние, заедно с авиокомпаниите, планираме да извадим от експлоатация приблизително 339 самолета. Освен това планираме да извадим от експлоатация 200 хеликоптера – 190 местни и 10 чуждестранни“, обясни Ядров. В момента 76 авиокомпании експлоатират 1135 самолета, от които 1088 са в експлоатация, а 47 не се използват. Сред самолетите, които ще бъдат изведени от експлоатация - 230 с а руски самолета, включително такива на възраст 40–60 години, а 109 чуждестранни. От хеликоптерите 190 са руски, а 10 са чуждестранни.

Още: Руски и китайски самолети се сблъскаха на "Шереметиево" (СНИМКА)

За да се удължи животът на по-старите самолети, експлоатационният срок на Як-40, Ан-24 и Ан-26 се удължава до 60 години. Използването на двигатели SaM146 на SSJ100 е удължено до 2028–2029 г. Очаква се Ил-114 да получи сертификация в началото на следващата година и да замени някои двигатели на Ан-24/26.

Заобикаляне на санкциите

По-рано изданието "Вьорстка" съобщи, че най-малко 28 самолета са били внесени в Русия в заобикаляне на санкциите. Те включват както малки самолети, така и големи пътнически самолети, които извършват редовни полети в страната. През 2024 г. самолетите са били внасяни най-често през Турция (11 пъти), Оман (три пъти), Обединените арабски емирства (два пъти) и Германия. Сред лайнерите има 14 американски, 7 канадски и 6 френски самолета.

Още: За да не падат руските самолети: Москва моли за облекчаване на санкциите за резервни части