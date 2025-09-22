За да не падат руските самолети: Москва моли за облекчаване на санкциите за резервни части

Русия се е обърнала към Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) с молба да облекчи наложените й санкции върху резервните части, тъй като ограниченията принуждават руските авиокомпании да прибягват до сложни начини за снабдяване с резервни компоненти за повече от 700 самолета, предимно Airbus и Boeing. Тези части са от решаващо значение за безопасността на полетите.

Тази седмица ИКАО се събират на среща в Монреал, а Москва използва случая, за да поиска мерките, наложени срещу нея през 2022 г. заради инвазията й в Украйна, да бъдат облекчени. При това в документ, изпратен до ИКАО, Москва нарича тези мерки "незаконни принудителни", съобщава Ройтерс, позовавайки се на информиран източник.

ИКАО към ООН определя глобални стандарти за безопасност на гражданската авиация, а нейният съвет осъди Москва за нарушаване на суверенитета на въздушното пространство на Украйна и двойната регистрация на самолети.

Русия се възползва от факта, че миналата седмица САЩ отмениха санкциите срещу беларуския държавен авиопревозвач "Белавия", наложени след подкрепата на Минск за войната на Москва срещу Украйна, и настоява облекчение да бъде направено и за нея.

Припомняме, че след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., западните санкции прекъснаха достъпа до самолети и резервни части, произведени в чужбина, оставяйки руските авиокомпании да доставят части за повече от 700 самолета, предимно Airbus (AIR.PA), и Boeing (BA.N), по сложни, непряки маршрути за внос.

Русия представя аргументи пред регулаторните органи и други делегати на тазгодишната среща на ИКАО като се позовава на глобалните стандарти за безопасност на гражданската авиация.

