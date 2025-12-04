Гръцката блокада на границата при "Кулата" продължава, километрична опашка от тирове

Блокадата на ГКПП "Кулата-Промахон" от протестиращите гръцки фермери продължава втори ден. Вчера те спряха движението на границата, а властите препоръчват пътуващите към южната ни съседка да използват останалите гранични пунктове.

От Главна дирекция "Гранична полиция" съобщават, че пропускането на товарни автомобили на "Промахон" е временно преустановено и пътуващите в региона е добре да се насочат към граничния преход "Илинден – Ексохи".

Около 1000 тежкотоварни камиони бяха блокирани при "Кулата", след като вчера протестиращите гръцки фермери затвориха магистралата преди Промахон и в двете посоки. Опашката вече е над 12 км.

Още: Мицотакис призова за сдържаност фермерите, които са на границата с България

Около 18:00 часа вечерта започна пропускането на леки автомобили от и към Гърция, а след това и камиони, но само в посока България.

Блокираните шофьори на камиони се оплакаха от липса на информация.

"Няма никаква информация. Цяла нощ се движат камиони. Никой не казва на никой къде отива. Питаме полицаите - и те нищо не знаят", заяви един от превозвачите.

"Нощта изкарахме спокойно. Седим и чакаме. Няма тоалетни. Няма удобства. Няма нищо. Седим на пътя и това е", допълни той, цитиран от БНР.

Още: Към Промахон: Гръцките фермери пробиха полицейската блокада

Развитието на вчерашната блоката

Вчера около 14:00 часа в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на "Промахон" беше получена информация от представител на гръцката полиция за затваряне на пътя в района на граничния преход в посока Гърция, коментират от "Гранична полиция".

Преминаването на всички превозни средства беше спряно за неопределен период. Целта беше да се осигури безопасността на движението заради протестните действия на земеделските производители от Северна Гърция, предаде БТА.

Източник: БГНЕС

Трафикът на останалите гранични пунктове с Гърция е нормален.

Още: Призрак от миналото: Гръцките фермери пак блокират границата с България

На границата с Турция трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" и на ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили. На границите със Сърбия, с Румъния и Република Северна Македония движението на граничните пунктове е нормално.

Протестът на гръцките фермери

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии заради скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, въпреки че правителството започна частичното изплащане на субсидиите.

Гръцките фермери недоволстват от увеличаващите се производствени разходи, искат справедливи обезщетения и подкрепа на животновъдството в южната ни съседка, което е засегнато от едра шарка.

Според протестиращите мерките за подпомагане на икономическото им оцеляване са недостатъчни.