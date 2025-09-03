Войната в Украйна:

Все по-често се случва: Руски самолет кацна аварийно (СНИМКИ И ВИДЕО)

03 септември 2025, 10:57 часа 206 прочитания 0 коментара
Все по-често се случва: Руски самолет кацна аварийно (СНИМКИ И ВИДЕО)

Пореден инцидент с руски самолет се случи край Красноярск. Транспортен ИЛ-76 извърши аварийно кацане в красноярското летище Черемшанка. По информация на телеграм-каналът SHOT самолетът е излетяла от летището на Красноярск в 6:30 ч. местно време. Няколко минути по-късно са възникнали проблеми с двигателя. Самолетът се е приземил аварийно на близкото летище и е излязъл от пистата. 

Пострадали

На място е пристигнал пожарен екип. Няма данни за пострадали. Припомняме, че на 24 юли 2025 г. пътнически самолет Ан-24 първо изчезна мистериозно от радарите, а после се разби в Амурска област на Руската федерация - тя се намира в Далечния изток на Русия, на границата с Китай. Загинаха всички 49 души на борда.

Проблеми с руската авиация

През 2024 г. Reuters пише, че Angara и други сибирски авиокомпании са поискали да им бъде разрешено да летят с 50-годишни Ан-24 и Ан-26 поради липса на ново оборудване. Според изпълнителния директор на Angara по това време са се използвали активно почти 100 такива самолета, но повечето от тях е трябвало да бъдат изведени от експлоатация. За проблеми с ремонта на двигателите на Ан-24 и Ан-26 поради закриването на завода в Ростов на Дон бе съобщено още през 2022 г. - годината, в която диктаторът Владимир Путин започна пълномащабна война срещу Украйна.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
