"Бабички, ще ви зануля": Руски войник се заканва да убива руски пенсионерки заради свещи (ВИДЕО)

Дефектни окопни свещи, дарени от "целокупното руско пенсионерство" за биещите се в Украйна руски войници, предизвикаха гнева на един от тях. Причината - свещите, които са изпратени като "хуманитарна помощ" и би трябвало не само да осигуряват светлина, но и малко топлина в окопите, всъщност не горят "правилно", а се взривяват.

Видеоклипът е показно за "най-колоритната" част на руския език и какво може да се чуе от него. Войникът твърди, че в свещите има някакво взривно вещество, може би барут. Съответно, отговорът му към дарилите ги е цветист и то много.

"Кой прати тези скапани свещи? Трябва да питам Татяна (псувни). Кой ги прати? Ще дойда и ще ги зануля тези бабички (зануля - руски жаргон за убивам). Това е диверсия, саботаж - тези свещи се взривяват", реди вбесеният руски военен, отишъл да убива в Украйна за болните амбиции на руския диктатор Владимир Путин - и най-вероятно за пари.

A Russian soldier discovered a troubling issue: the trench candles sent by civilians were exploding instead of burning properly, possibly rigged with explosives. Enraged, he vowed to return and issued threats of retaliation against the babushkas who had crafted them. pic.twitter.com/V3gH9iMN4A