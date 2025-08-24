Прогноза за времето - 25 август 2025 г. (понеделник)

Валежи се очертават в понеделник. Такава е прогнозата за времето на дежурния синоптик Боряна Маркова от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за първия ден на новата седмица. През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. Облачността от запад на изток ще се увеличава. През нощта срещу понеделник валежи от дъжд ще има главно в планинските райони на Западна и Централна България.

През деня по-съществени ще са на много места в източната половина от страната, където ще са придружени с гръмотевици.

След обяд над северозападните райони облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Ще духа до умерен северозападен вятър, в Източна България от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, за София - около 25°. ОЩЕ: Опасна инвазия на комари: Климатичните промени благоприятстват епидемиите

Времето в планините

Над планинитеоблачността често ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.

Над Черноморието облачността ще е значителна, след обяд – купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: Meteo.bg