Гняв в Плевен: Хиляди протестират срещу безводието (ВИДЕО и СНИМКИ)

Хиляди хора се събраха на протест в Плевен срещу безводието. Градът е изправен пред режим на водата заради засушаването това лято. Протестът започна пред сградата на ВиК - Плевен, която беше обсипана с пластмасови бутилки от минерална вода. В момента хиляди хора са изпълнили площада пред сградата на общината. Очаква се тя също да бъде обсипана с бутилки, както се случи и миналата седмица.

Протестът е под надслов "Без вода - няма живот". Недоволните граждани настояват за конкретни и бързи действия от всички институции. В района е засилено полицейското присъствие.

Действията на протестиращите

Организаторите съобщиха, че са подали сигнал до прокуратурата с настояване да разследва дейността на ВиК - дружеството през последните години. Присъсващите настояват за реални действия и конкретни, бързи стъпки, предаде БНР. По-рано днес от ВиК обещаха тази вечер да пуснат водата в Плевен за 3 часа. В петък областният управител свика кризисния щаб, който начерта и първите неотложни действия. В понеделник ще заседава избраната временна комисия към Общинския съвет. Нейните решения ще могат да се наблюдават онлайн на заседанието, което започва от 9 ч. ОЩЕ: “До гуша ни дойде“: Плевен на протест заради безводието

Снимка: "Фейсбук" група "Забелязано в Плевен / Петър Конов

