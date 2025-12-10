Спорт:

Баща на над 200 деца в Европа: Донор на сперма с генетична мутация е донесъл рак на потомството си

10 декември 2025, 14:50 часа 332 прочитания 0 коментара
Донор на сперма, носещ генетична мутация, която драстично увеличава риска от рак, е станал баща на най-малко 197 деца в цяла Европа. Това е установило разследването, проведено от 14 обществени радио- и телевизионни оператори, включително BBC, като част от Мрежата за разследваща журналистика на Европейския радио- и телевизионен съюз.

Спермата е от анонимен мъж, на когото е било платено да дарява като студент. Той започнал през 2005 г, а след това тя била използвана от жени в продължение на около 17 години.

Европейската банка за сперма заяви, че „самият донор и членовете на семейството му не са болни“ и подобна мутация „не се открива превантивно чрез генетичен скрининг“. Те казаха, че са „незабавно блокирали“ донора, след като проблемът със спермата му е бил открит.

Подробности за мутацията

Мутацията уврежда гена TP53, който има ключова роля да предотвратява превръщането на клетките на тялото в ракови. Мутацията причинявайки синдром на Ли-Фраумени, който носи до 90% риск от рак през целия живот, особено в детска възраст и по-късно рак на гърдата. Някои деца, заченати от спермата на донора, вече са починали.

Потомството му

Лекарите съобщиха, че са видели 23 деца с мутацията от 67 известни случая, десет от които вече са развили рак. Истинският брой на засегнатите деца е неизвестен.

Европейската банка за сперма, която предостави спермата на донора, заяви, че засегнатите семейства изразяват „най-дълбоките си съболезнования“ и призна, че спермата е била използвана за създаване на твърде много деца в някои страни. Донорът, който е бил здрав и е преминал стандартния скрининг, оттогава е бил блокиран от правото да дарява сперма.

Числото на потомстото му е най-малко 197 деца, но това може да не е окончателният брой, тъй като данни не са получени от всички страни. 

Наша съседка също е потърпевша

Междувременно гръцкото издание Kathimеrini допълва, че в Гърция също има заченати от донора деца. 

Няма реакция от гръцките власти по отношение на случаите. ОЩЕ: Изследване: Вирусът на маймунска едра шарка се открива в слюнката, спермата, урината

