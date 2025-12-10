Диана Дамянова: Борисов иска да бъде този, който ще изтегли първите пет евро от банкомата

„Искането за промяна в бюджета, което беше програмно, отколкото изпълнено със съдържание, вече е сменено с искане за оставка и най-вероятно лавината ще продължава до тази оставка. Ние днес научаваме, че и за тази оставка ще има готовност вероятно в следващата година, аз очаквах да бъде по коледните празници, но очевидно Борисов иска да бъде този, който ще изтегли първите 5 евро от банкомата – това е една кампания, която се прави в цяла Европа при приемането на еврото“. Това каза политическият PR Диана Дамянова в предаването „Лице в лице“ по bTV. Тя прогнозира, че ще има ежедневни или ежеседмични протести до началото на януари.

„Бюджетът не беше същинското искане на протеста и всъщност самия протест обърна искането на ПП-ДБ, които започнаха с говорене за оставка, но след като се изля такава огромна група хора на протеста, каквато мисля, че и самите ПП-ДБ не очакваха, то обърна тяхното мнение и стана ясно че България протестира, не просто София, и то за оставка, не за промяна на бюджета“, каза от своя страна журналистът Ружа Райчева, която също беше в студиото.

По-интересно обаче е какво следва след оставката, ако тя бъде подадена. „Вариант 1 – получаваме същото, с много малки отклонения, вероятно малко повече ПП и по-малко ИТН. Вариант номер 2 е на сцената излиза този, който каза, че ще ни изненада, когато най-малко очакваме, и тогава цялата политическа картина се пренарежда“, обясни Диана Дамянова.

„Всичко обаче не е в ръцете на хората на площада, а в ръцете на тези, които системно и категорично отказват да гласуват у нас. Те ще вземат решение“, каза още тя.