Войната в Украйна:

Диана Дамянова: Борисов иска да бъде този, който ще изтегли първите пет евро от банкомата

10 декември 2025, 19:18 часа 260 прочитания 0 коментара
Диана Дамянова: Борисов иска да бъде този, който ще изтегли първите пет евро от банкомата

„Искането за промяна в бюджета, което беше програмно, отколкото изпълнено със съдържание, вече е сменено с искане за оставка и най-вероятно лавината ще продължава до тази оставка. Ние днес научаваме, че и за тази оставка ще има готовност вероятно в следващата година, аз очаквах да бъде по коледните празници, но очевидно Борисов иска да бъде този, който ще изтегли първите 5 евро от банкомата – това е една кампания, която се прави в цяла Европа при приемането на еврото“. Това каза политическият PR Диана Дамянова в предаването „Лице в лице“ по bTV. Тя прогнозира, че ще има ежедневни или ежеседмични протести до началото на януари.

Още: "Вън Пеевски и Борисов от властта": Хиляди на протест в София (ВИДЕО-НА ЖИВО)

„Бюджетът не беше същинското искане на протеста и всъщност самия протест обърна искането на ПП-ДБ, които започнаха с говорене за оставка, но след като се изля такава огромна група хора на протеста, каквато мисля, че и самите ПП-ДБ не очакваха, то обърна тяхното мнение и стана ясно че България протестира, не просто София, и то за оставка, не за промяна на бюджета“, каза от своя страна журналистът Ружа Райчева, която също беше в студиото.

Още: PR експерт: Бюджет 2026 е така направен, че ГЕРБ да спечелят президентските избори

По-интересно обаче е какво следва след оставката, ако тя бъде подадена. „Вариант 1 – получаваме същото, с много малки отклонения, вероятно малко повече ПП и по-малко ИТН. Вариант номер 2 е на сцената излиза този, който каза, че ще ни изненада, когато най-малко очакваме, и тогава цялата политическа картина се пренарежда“, обясни Диана Дамянова.

Още: Държавата е раково образувание, то ражда корупция, а в "Лукойл" има много място за корупция

„Всичко обаче не е в ръцете на хората на площада, а в ръцете на тези, които системно и категорично отказват да гласуват у нас. Те ще вземат решение“, каза още тя.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Бойко Борисов Диана Дамянова Ружа Райчева протест бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес