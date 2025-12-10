"Шаби Алонсо се е помислил за Пеп Гуардиола" и затова няма да успее в Реал Мадрид

Като легенда на Реал Мадрид, който беше изключително лоялен към Жозе Моуриньо, Шаби Алонсо не изглеждаше като очевиден избор за Пеп Гуардиола, но въпреки това двамата се разбираха чудесно през двете години, в които работиха заедно в Байерн Мюнхен. Опитът на Алонсо в Бундеслигата помогна на Гуардиола да спечели два титла в Бундеслигата, а ветеранът се опита да се възползва от знанията на каталунеца, докато се подготвяше за собствената си кариера като старши треньор.

Влиянието на Пеп Гуардила може да провали Алонсо в Реал Мадрид

Кариерата на Алонсо като играч беше идеалното обучение за преминаване към треньорската професия, тъй като той работи под ръководството на някои от най-големите имена в спорта - Рафа Бенитес, Мануел Пелегрини, Моуриньо, Карло Анчелоти и Гуардиола. Гуардиола веднага разбра, че Алонсо е роден за успешна кариера на треньорската скамейка, като отбеляза: "Всеки треньор, който някога е имал удоволствието да тренира Шаби като играч, е знаел без никакво съмнение, че той ще стане треньор", а съвместната им работа явно е била много поучителна за Алонсо.

Времето, прекарано от Алонсо с Гуардиола, очевидно му помогна да успее в Байер Леверкузен, където сложи край на 11-годишното господство на Байерн в Бундеслигата и спечели Купата на Германия след непобедена кампания в страната. Но това не му помогна непременно да се наложи в Мадрид, и докато се готви да се срещне с бившия си ментор на резервната скамейка за първи път, когато "кралете" се изправят срещу Манчестър Сити в сряда, след серия от само две победи в седем мача, има усещането, че загуба може да означава края на престоя на Алонсо на "Бернабеу".

Треньорският ментор на Гуардиола беше Йохан Кройф, и в първия си сезон като треньор на Б отбора на Барселона той се обърна към легендарния нидерландец с един дилема: двамата му най-добри играчи го подкопаваха. Съобщението на Кройф беше ясно: "Отърви се от тях." Гуардиола послуша съвета на Кройф и отборът му преодоля труден старт, за да спечели титлата. Алонсо се сблъска с подобна дилема в лицето на Винисиус Жуниор. Въпреки че треньорът не предприе никакви действия срещу бразилеца, той явно все още е ядосан на треньора си и е решил да отложи преговорите за подновяване на договора си до лятото, когато Алонсо може да вече да не е на поста си.

"Мисли се за Гуардиола"

Практическият подход на Алонсо е в пълен контраст с този на Анчелоти, който почти не се е включвал в тренировките, делегирайки ги на други членове на екипа. Това не се хареса на играчите, много от които бяха спечелили няколко титли в Ла Лига и Шампионската лига. Най-острото изказване в доклада идва от източник, близък до един от по-опитните играчи, който казва: "Той си мисли, че е Пеп Гуардиола, но засега е просто Шаби."

"Бернабеу" не е безопасно място за треньори

Истината е, че дори Гуардиола, ако оставим настрана миналото му като играч и треньор на Барселона, би имал трудности да успее в Мадрид. Клубът никога не е бил безопасно място за треньори. Това е клуб, който многократно е уволнявал мениджъри, спечелили Ла Лига или Шампионската лига, понякога дори на следващия ден. Докато Барселона почиташе Кройф и Гуардиола, в Мадрид предпочитат треньорите им да са по-дискретни. Ето защо Моуриньо беше толкова противоречива фигура в испанската столица. В края на хаотичния си мандат Алонсо и Алваро Арбелоа бяха единствените съюзници, които португалецът имаше, след като се скара със Серхио Рамос, Икер Касияс и Кристиано Роналдо. Докато Моуриньо и Гуардиола бяха заклети врагове, когато бяха начело на най-големите клубове в Испания в продължение на три години, и често са представяни като диаметрални противоположности, Алонсо смяташе, че в крайна сметка те не са толкова различни.

Вечният дилема на Флорентино

Флорентино Перес прекара по-голямата част от своите над 20 години като президент на Реал Мадрид, променяйки мнението си дали треньорът на клуба трябва да има харизма и лидерски качества. Той се отегчи от Висенте дел Боске, въпреки че той спечели два титла в Ла Лига и две Шампионски лиги за по-малко от четири години. След уволнението на Дел Боске последва четиригодишна суша в Ла Лига. Фабио Капело сложи край на чакането за титлата в лигата, но беше уволнен, защото футболът му беше счетен за прекалено скучен. Междувременно Пелегрини ръководеше вълнуващ футбол, но беше счетен за лишен от харизма. Дойде Моуриньо, чиято менталност мотивира голяма част от феновете, но отблъсна друга.

Анчелоти сложи край на 12-годишното чакане за поредна титла в Шампионската лига, но първият му мандат продължи само две години, в края на които беше счетен за прекалено снизходителен. Така дойде Бенитес, който се опита да даде съвети на Роналдо за отбелязването на голове и на Лука Модрич за подаванията. Той беше уволнен пет месеца след началото на сезона и заменен от Зинедин Зидан. Французинът спечели безпрецедентни три поредни Шампионски лиги, но, точно като при Анчелоти, имаше подозрения, че е прекалено снизходителен към играчите и той подаде оставка два пъти, вторият път след безмилостна критика. Естествено, той беше заменен от Анчелоти, който спечели още два титла в Ла Лига и още две титли в Шампионската лига. Цикълът от антагонистичен треньор към помирител продължи, когато Мадрид нае Алонсо, а неговото управление следва предсказуема схема.

Но докато Перес все още изглежда нерешен относно това какъв профил работи най-добре, играчите никога не са имали съмнения. На ум ми идват думите на Рамос след разгрома с 5:1 на Камп Ноу през 2018 г. Хулен Лопетеги беше на път да бъде уволнен и се смяташе, че Антонио Конте ще наследи поста му, но Рамос изтъкна убедителни аргументи срещу пламенния италианец. "Уважението се заслужава, то не се налага", заяви Рамос. "Начинът, по който треньорът се отнася с играчите, е много по-важен от техническите му познания." Перес го послуша и се обърна към бившия играч Сантяго Солари като временен треньор, преди да убеди Зидан да се върне.

Случаят с Алонсо е брутално напомняне, че треньорите, които прекаляват, не са добре дошли в Мадрид. Колкото и Алонсо да е научил от Гуардиола, Рамос би могъл да му каже много повече за това как да се справя с тази деликатна работа.

