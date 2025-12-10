Имало е опит за убийството на главния обвиняем за корупционния скандал "Мидас" в Украйна: Твърдение на украински олигарх

Украинският олигарх Игор Коломойски, сочен от много време насам за човека, прокарал път в бизнеса и политиката за украинския президент Володимир Зеленски, направи сезанционно изявление. Коломойски твърди, че е имало опит да бъде убит Тимур Миндич, като това се е случило в Израел.
Кой е Миндич? Човекът, който буквално "лъсна" в центъра на голям корупционен скандал в Украйна. В рамките на специалната операция "Мидас" беше разкрито, че Миндич е един от обвиняемите в схема за източаване на обществени поръчки - оценката е за 100 млн. долара, точени през "Енергоатом". Според Антикорупционното бюро на Украйна (НАБУ) Миндич е бил част от престъпна група, която е изнудвала изпълнителите за 10-15% от стойността на всеки договор по обществена поръчка в "Енергоатом". Ако не дадат подкупа, няма да получат договора - Още: Голям скандал в Украйна: бивш бизнес партньор на Зеленски е разследван за корупция в енергийния сектор
Как Миндич е имал толкова власт, за да развие такава схема? Той е бивш партньор на Зеленски в продуцентската му къща "Квартал 95" и изглежда е използвал това. Миндич успя да избяга от Украйна, но Зеленски подписа указ за конфискация на имуществото му и санкции срещу него.
Сега Коломойски твърди, че срещу Миндич е имало покушение на 28 ноември. "Извършителите са арестувани. Икономката беше ранена и опитът се провали, защото са сбъркали постройката", твърди олигархът, който също е изправен на съд - за измами и пране на пари. Коломойски обеща да разкрие повече подробности на съдебните заседания, насрочени за утре и следващия ден.
⚡ Assassination attempt on Myndych in Israel: Kolomoisky reports attack and arrested perpetrators— NEXTA (@nexta_tv) December 10, 2025
Kolomoisky said that on November 28, someone attempted to assassinate Myndych in Israel.
“It was an assassination attempt, the perpetrators have been arrested. The housekeeper was… pic.twitter.com/CCciC3zamc
Самият Коломойски най-накрая беше изправен пред съда днес, след няколко отлагания - Още: Украински олигарх е заподозрян по дело за измама и пране на пари