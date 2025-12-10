Имало е опит за убийството на главния обвиняем за корупционния скандал "Мидас" в Украйна: Твърдение на украински олигарх

Украинският олигарх Игор Коломойски, сочен от много време насам за човека, прокарал път в бизнеса и политиката за украинския президент Володимир Зеленски, направи сезанционно изявление. Коломойски твърди, че е имало опит да бъде убит Тимур Миндич, като това се е случило в Израел.

Кой е Миндич? Човекът, който буквално "лъсна" в центъра на голям корупционен скандал в Украйна. В рамките на специалната операция "Мидас" беше разкрито, че Миндич е един от обвиняемите в схема за източаване на обществени поръчки - оценката е за 100 млн. долара, точени през "Енергоатом". Според Антикорупционното бюро на Украйна (НАБУ) Миндич е бил част от престъпна група, която е изнудвала изпълнителите за 10-15% от стойността на всеки договор по обществена поръчка в "Енергоатом". Ако не дадат подкупа, няма да получат договора - Още: Голям скандал в Украйна: бивш бизнес партньор на Зеленски е разследван за корупция в енергийния сектор

Как Миндич е имал толкова власт, за да развие такава схема? Той е бивш партньор на Зеленски в продуцентската му къща "Квартал 95" и изглежда е използвал това. Миндич успя да избяга от Украйна, но Зеленски подписа указ за конфискация на имуществото му и санкции срещу него.

Сега Коломойски твърди, че срещу Миндич е имало покушение на 28 ноември. "Извършителите са арестувани. Икономката беше ранена и опитът се провали, защото са сбъркали постройката", твърди олигархът, който също е изправен на съд - за измами и пране на пари. Коломойски обеща да разкрие повече подробности на съдебните заседания, насрочени за утре и следващия ден.

⚡ Assassination attempt on Myndych in Israel: Kolomoisky reports attack and arrested perpetrators



Kolomoisky said that on November 28, someone attempted to assassinate Myndych in Israel.

“It was an assassination attempt, the perpetrators have been arrested. The housekeeper was… pic.twitter.com/CCciC3zamc — NEXTA (@nexta_tv) December 10, 2025

Самият Коломойски най-накрая беше изправен пред съда днес, след няколко отлагания - Още: Украински олигарх е заподозрян по дело за измама и пране на пари