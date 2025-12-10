В Донецк вдигнаха паметник на бил се и умрял за Путин син на зам.-директор на ЦРУ

Церемония по откриване на бюстове на двама загинали участници в СВО (специална военна операция - гнусното име, налагано като синоним на отприщената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна) се състоя в окупирания от руснаците украински град Донецк. Паметниците са на ефрейтор Иван Коковин и редник Майкъл Глос – те бяха открити в донецко училище № 115, съобщи назначеният от режима на Путин "кмет" на града Алексей Кулемзин. Същото училище преди това е било кръстено на войниците.

Още: В Индия хванаха Путин натясно с въпрос: Защо стреляте и разрушавате домовете на рускоговорящи в Украйна? (ВИДЕО)

По-интересното обаче е кой е Глос - син на високопоставени американски военни служители. Майка му, Джулиан Глос, е заместник-директор на ЦРУ, а баща му, Лари Глос, е бивш офицер от ВМС на САЩ и ръководител на софтуерна компания, работеща включително за Пентагона. След като пристига в Русия през лятото на 2023 г., Глос посещава няколко града, подписва договор с руското военно министерство за професионална служба в руската армия и отива на фронта в Украйна през декември. Умира през пролетта на 2024 г. на 21-годишна възраст. Руският диктатор Владимир Путин връчва на родителите на Глос "Орден за храброст". Наградата е предадена от специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф. Историята на Майкъл Глос, който загива в Украйна на 21 години, и как попада в капана на "алтернативните възгледи", научете повече - Още: Син на зам.-директор на ЦРУ е убит като наемник на Путин в Украйна

В речта си в дискусионния клуб "Валдай" през октомври 2025 г. Путин говори специално за Глос: "Какво казва химнът на САЩ? Съединените щати са страна на смелите. Той е смел човек. Той наистина го доказа с поведението си (...) Въпреки че е американец, той е руски войник.

Към бюста на Глос е прикрепена плоча с надпис: "Войник не е професия, а призвание. Няма чужда земя за тези, които се борят за справедливост". Посочва се още, че той е загинал в битката за Часов Яр, докато се е опитвал да помогне на ранен другар. Плочата завършва с надпис: "Да се ​​прославят героите!".

Според окупационните руски власти в Донецк, Коковин е участвал в щурма на Донецк.

В същия ден идентични бюстове на Коковин и Глос се появиха в село Отрок в Красноярския край – родното място на Коковин.

Още: Измъчвали и убили американец, бил се за Путин в ДНР: Обвиненията за четирима руски войници не са извънредно тежки