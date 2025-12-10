Спорт:

В Донецк вдигнаха паметник на бил се и умрял за Путин син на зам.-директор на ЦРУ

10 декември 2025, 18:15 часа 197 прочитания 0 коментара
В Донецк вдигнаха паметник на бил се и умрял за Путин син на зам.-директор на ЦРУ

Церемония по откриване на бюстове на двама загинали участници в СВО (специална военна операция - гнусното име, налагано като синоним на отприщената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна) се състоя в окупирания от руснаците украински град Донецк. Паметниците са на ефрейтор Иван Коковин и редник Майкъл Глос – те бяха открити в донецко училище № 115, съобщи назначеният от режима на Путин "кмет" на града Алексей Кулемзин. Същото училище преди това е било кръстено на войниците.

Още: В Индия хванаха Путин натясно с въпрос: Защо стреляте и разрушавате домовете на рускоговорящи в Украйна? (ВИДЕО)

По-интересното обаче е кой е Глос - син на високопоставени американски военни служители. Майка му, Джулиан Глос, е заместник-директор на ЦРУ, а баща му, Лари Глос, е бивш офицер от ВМС на САЩ и ръководител на софтуерна компания, работеща включително за Пентагона. След като пристига в Русия през лятото на 2023 г., Глос посещава няколко града, подписва договор с руското военно министерство за професионална служба в руската армия и отива на фронта в Украйна през декември. Умира през пролетта на 2024 г. на 21-годишна възраст. Руският диктатор Владимир Путин връчва на родителите на Глос "Орден за храброст". Наградата е предадена от специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф. Историята на Майкъл Глос, който загива в Украйна на 21 години, и как попада в капана на "алтернативните възгледи", научете повече - Още: Син на зам.-директор на ЦРУ е убит като наемник на Путин в Украйна

В речта си в дискусионния клуб "Валдай" през октомври 2025 г. Путин говори специално за Глос: "Какво казва химнът на САЩ? Съединените щати са страна на смелите. Той е смел човек. Той наистина го доказа с поведението си (...) Въпреки че е американец, той е руски войник.

Към бюста на Глос е прикрепена плоча с надпис: "Войник не е професия, а призвание. Няма чужда земя за тези, които се борят за справедливост". Посочва се още, че той е загинал в битката за Часов Яр, докато се е опитвал да помогне на ранен другар. Плочата завършва с надпис: "Да се ​​прославят героите!".

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Според окупационните руски власти в Донецк, Коковин е участвал в щурма на Донецк. 

В същия ден идентични бюстове на Коковин и Глос се появиха в село Отрок в Красноярския край – родното място на Коковин.

Още: Измъчвали и убили американец, бил се за Путин в ДНР: Обвиненията за четирима руски войници не са извънредно тежки

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Донецк ДНР наемници руски наемници война Украйна Майкъл Глос
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес