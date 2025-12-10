Спорт:

Огромен пожар в Санкт Петербург (ВИДЕО)

10 декември 2025, 19:31 часа 382 прочитания 0 коментара
Огромен пожар в Санкт Петербург (ВИДЕО)

Огромен пожар е обхванал площта на един от пазарите в т.нар. зимна столица на Русия Санкт-Петербург. Огънят е обхванал 300 кв. м, съобщиха от министерството на извънредните ситуации. В борбата с огъня са включени десетки пожарникари и шест единици техника. По първоначални данни има двама пострадали. Припомняме, че на 9 декември 2025 г. най-малко 20 души са загинали при пожар в офис сграда в столицата на Индонезия Джакарта.

"След трагедията, при която загинаха стотици": Хонконг започва независимо разследване

Пожарът

Пожарът е избухнал следобед в седеметажна сграда в центъра на Джакарта. Местните власти съобщиха, че в сградата се намират офисите на Terra Drone Indonesia, компания, която предоставя услуги с дронове за различни сектори, от минното дело до селското стопанство, съобщават световните агенции.

Още: На 1 декември Русия уж превзе Покровск. На 10 декември го атакува с БТР-и, камиони, бъгита (ВИДЕО)

Според Kompas TV десетки пожарникари са били мобилизирани, за да овладеят пожара, който в крайна сметка е бил потушен след продължителна операция. Полицията заяви, че пожарът е започнал следобед, когато батерия на първия етаж на седеметажна офис сграда в центъра на Джакарта е експлодирала и огънят се е разпространил към горните етажи.

Жертви

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

„Към момента са открити 20 жертви, от които пет мъже и 15 жени“, каза Сусатио Пурномо Кондро, шеф на полицията в централната част на Джакарта. Той добави, че една от жертвите е бременна жена.  Повечето от жертвите са загинали от задушаване. 

Още: Огнено бедствие: Вижте как горят горите на Австралия (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Санкт Петербург пожар война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес