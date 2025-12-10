Огромен пожар в Санкт Петербург (ВИДЕО)

Огромен пожар е обхванал площта на един от пазарите в т.нар. зимна столица на Русия Санкт-Петербург. Огънят е обхванал 300 кв. м, съобщиха от министерството на извънредните ситуации. В борбата с огъня са включени десетки пожарникари и шест единици техника. По първоначални данни има двама пострадали. Припомняме, че на 9 декември 2025 г. най-малко 20 души са загинали при пожар в офис сграда в столицата на Индонезия Джакарта.

Пожарът

Пожарът е избухнал следобед в седеметажна сграда в центъра на Джакарта. Местните власти съобщиха, че в сградата се намират офисите на Terra Drone Indonesia, компания, която предоставя услуги с дронове за различни сектори, от минното дело до селското стопанство, съобщават световните агенции.

На Правобережном рынке при пожаре пострадали два человека.



Мужчина, пытаясь выбраться, выпрыгнул со второго этажа, а женщина получила отравление угарным газом.



По данным МЧС, возгорание удалось локализовать — угроза распространения огня снята. pic.twitter.com/kRk4bi3QjA — Дикий Петербург (@Wild_SPb) December 10, 2025

Според Kompas TV десетки пожарникари са били мобилизирани, за да овладеят пожара, който в крайна сметка е бил потушен след продължителна операция. Полицията заяви, че пожарът е започнал следобед, когато батерия на първия етаж на седеметажна офис сграда в центъра на Джакарта е експлодирала и огънят се е разпространил към горните етажи.

Жертви

„Към момента са открити 20 жертви, от които пет мъже и 15 жени“, каза Сусатио Пурномо Кондро, шеф на полицията в централната част на Джакарта. Той добави, че една от жертвите е бременна жена. Повечето от жертвите са загинали от задушаване.

