На 1 декември Русия уж превзе Покровск. На 10 декември го атакува с БТР-и, камиони, бъгита (ВИДЕО)

Руски колони с бронирани машини, камиони и всякакви други превозни средства опитват да пробият в северната част на Покровск от рано тази сутрин (10 декември) - това съобщи в профилите си в социалните мрежи 7-ми украински десантно-щурмови корпус. Информацията е гарнирана с видеокадри.
Припомняме, че на 1 декември руското военно министерство обяви града за превзет. Оттогава редица геолокализирани видеокадри показаха, че в Покровск има украински войници.
Според данните на 7-ми корпус, руската активност е и заради лошото време - в Покровск днес има сериозна мъгла.
Ukrainian Defence Forces are repelling a mechanized assault on Pokrovsk.— 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) December 10, 2025
From early morning, Russian troops tried to break through, using bad weather as cover and pushing armored vehicles, trucks, and motorized columns from the south toward the city’s north. ⚔️🌧️
Units of the… pic.twitter.com/R9DzTmqdEX
Още: Покровск не е паднал: Украинската армия издигна знамето си специално за BBC (СНИМКА)
"Подразделения на 7-ми корпус за бързо реагиране и 68-ма бригада бяха готови - първата руска бронирана машина беше унищожена веднага, след което артилерия и дронове започнаха да нанасят удари по вражеските войници и техника. Битката продължава. Според предварителни данни, участват елементи от 76-та Псковска десантно-щурмова дивизия на Русия", уточняват от 7-ми корпус.
Украинската страна е категорична, че боевете за Покровск продължават.
Pokrovsk: Russia is throwing in reserves, another assault wave has hit the city, including infantry on quad bikes. One well-aimed strike took out 10 occupiers and several vehicles. Ukrainian forces are still present inside the city limits. pic.twitter.com/95NN8VNl4m— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 10, 2025
Още: Сирски настоява: Държим части от Покровск и Мирноград
ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив