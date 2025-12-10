Лайфстайл:

На 1 декември Русия уж превзе Покровск. На 10 декември го атакува с БТР-и, камиони, бъгита (ВИДЕО)

10 декември 2025, 19:23 часа 287 прочитания 0 коментара
Руски колони с бронирани машини, камиони и всякакви други превозни средства опитват да пробият в северната част на Покровск от рано тази сутрин (10 декември) - това съобщи в профилите си в социалните мрежи 7-ми украински десантно-щурмови корпус. Информацията е гарнирана с видеокадри.

Припомняме, че на 1 декември руското военно министерство обяви града за превзет. Оттогава редица геолокализирани видеокадри показаха, че в Покровск има украински войници.

Според данните на 7-ми корпус, руската активност е и заради лошото време - в Покровск днес има сериозна мъгла. 

"Подразделения на 7-ми корпус за бързо реагиране и 68-ма бригада бяха готови - първата руска бронирана машина беше унищожена веднага, след което артилерия и дронове започнаха да нанасят удари по вражеските войници и техника. Битката продължава. Според предварителни данни, участват елементи от 76-та Псковска десантно-щурмова дивизия на Русия", уточняват от 7-ми корпус.

Украинската страна е категорична, че боевете за Покровск продължават.

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

