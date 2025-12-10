Най-трудно си връщаме малките отвлечени деца. Пращат ги в лагери в Северна Корея: Украинският омбудсман

Връщането на много малки деца от Русия след отвличането им е изключително трудно, защото те все още нямат усещане за своята самоличност, за разлика от тийнейджърите, които могат ясно да заявят кои са и откъде са. Това каза днес комисарят по правата на човека на Върховната рада Дмитро Лубинец на брифинг.

Повечето от децата, които Украйна е успяла да си върне, са в юношеска възраст. Един тийнейджър има съзнанието за своята идентичност и може поне да каже: "Аз съм украинец. Не искам да съм на страната на Русия." И на руснаците им е много по-трудно да промият мозъците на тийнейджърите. Докато с малките деца нещата не стоят по този начин, каза Лубинец, цитиран от Укринформ.

Той отбеляза, че основната цел на Русия е да промени самоличността на похитените деца от украинска на руска, а времето работи срещу Украйна. Затова натискът върху Русия по този въпрос трябва да се увеличи.

Освен това той допълни, че руснаците нарочно изпращат отвлечени украински деца в лагери в Беларус и Северна Корея. Резултатът е, че Украйна вече безвъзвратно е загубила някои деца.

Ако войната бъде замразена или някои територии бъдат прехвърлени под руски контрол, някои деца ще останат под руско влияние и обект на руската пропаганда, която променя самоличността им. За възрастните украинци рискът ще е от произволен арест, подчерта той.

Най-малко 20 000 украински деца бяха насилствено преселени или депортирани от окупаторите в Русия в началото на пълномащабното нахлуване. Според наличните данни 6000 украински деца са били преселени в мрежа от лагери за превъзпитание, откъдето при достигане на юношеска възраст ги изпращат във военни учебни центрове.

