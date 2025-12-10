Спорт:

Най-трудно си връщаме малките отвлечени деца. Пращат ги в лагери в Северна Корея: Украинският омбудсман

10 декември 2025, 17:14 часа 357 прочитания 0 коментара
Връщането на много малки деца от Русия след отвличането им е изключително трудно, защото те все още нямат усещане за своята самоличност, за разлика от тийнейджърите, които могат ясно да заявят кои са и откъде са. Това каза днес комисарят по правата на човека на Върховната рада Дмитро Лубинец на брифинг.

Повечето от децата, които Украйна е успяла да си върне, са в юношеска възраст. Един тийнейджър има съзнанието за своята идентичност и може поне да каже: "Аз съм украинец. Не искам да съм на страната на Русия." И на руснаците им е много по-трудно да промият мозъците на тийнейджърите. Докато с малките деца нещата не стоят по този начин, каза Лубинец, цитиран от Укринформ. 

Той отбеляза, че основната цел на Русия е да промени самоличността на похитените деца от украинска на руска, а времето работи срещу Украйна. Затова натискът върху Русия по този въпрос трябва да се увеличи.

Освен това той допълни, че руснаците нарочно изпращат отвлечени украински деца в лагери в Беларус и Северна Корея. Резултатът е, че Украйна вече безвъзвратно е загубила някои деца. 

Ако войната бъде замразена или някои територии бъдат прехвърлени под руски контрол, някои деца ще останат под руско влияние и обект на руската пропаганда, която променя самоличността им. За възрастните украинци рискът ще е от произволен арест, подчерта той.

Най-малко 20 000 украински деца бяха насилствено преселени или депортирани от окупаторите в Русия в началото на пълномащабното нахлуване. Според наличните данни 6000 украински деца са били преселени в мрежа от лагери за превъзпитание, откъдето при достигане на юношеска възраст ги изпращат във военни учебни центрове.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
украинци война Украйна украински деца депортация украински деца
