Земя, армия, гаранции: Мирният план, който САЩ, Украйна и Европа обсъждат

САЩ, Украйна и европейските партньори обсъждат нов мирен план, който се състои от 20 точки. Предложението е разделено на три документа - самата рамка за мир, дългосрочни гаранции за сигурност и план за икономическо възстановяване на нападнатата от Русия страна след войната. По цялата линия на прекратяване на огъня, от Донецка област до Херсон, ще бъде създадена демилитаризирана зона, предвижда проектопредложението. Зад нея ще има по-дълбока буферна зона, в която ще бъдат забранени тежките оръжия, съобщава The Washington Post, позовавайки се на свои източници.

Промените са настъпили, след като Киев отхвърли първоначалното предложение на САЩ от 28 точки, изготвено от специалния пратеник Стив Уиткоф, но под влиянието на Кремъл. След това американските преговарящи се срещнаха няколко пъти с украинските си колеги - в Женева и Маями, и са били нанесени корекции. Диктаторът Владимир Путин вече потвърди, че е отхвърлил части от актуализирания план, който обаче не е достъпен публично, за разлика от първата версия.

В последните часове се появяват все повече твърдения на западни медии, цитиращи свои източници, че Тръмп натиска Володимир Зеленски да се откаже от Донбас и да предаде така желаните от Путин Донецка и Луганска област изцяло под руски контрол - нещо, което украинският лидер отказва: Зеленски: С европейците представяме на Тръмп нашите промени по мирния план още утре.

Снимка: Getty Images

Територията и гаранциите

Преговорите сега включват спорове за територия и граници. Една от възможностите, разглеждани в дискутирания от Европа, САЩ и Украйна план, е "корейски модел".

фиксирана линия на разделение;

отлагане на политическия статут на оспорваните територии;

атомната електроцентрала в Запорожие ( АЕЦ Запорожие - най-голямата в Европа ) няма да остане под руски контрол - САЩ може да поемат управлението на съоръжението, за да гарантират сигурността му;

) няма да остане под руски контрол - САЩ може да поемат управлението на съоръжението, за да гарантират сигурността му; членството на Украйна в ЕС е планирано за 2027 г., като САЩ оказват натиск върху Унгария да оттегли ветото си. Очаква се членството да стимулира търговията, инвестициите и да засили контрола върху системната корупция в Украйна.

Съединените щати ще предоставят гаранции за сигурност, подобни на защитата по член 5 на НАТО - т.е. нападение срещу Украйна ще се счита за атака срещу всички държави членки на Алианса. Украйна иска тези гаранции да бъдат официално ратифицирани от Конгреса на САЩ.

суверенитетът на Украйна ще бъде защитен от всякакво право на вето на Русия в бъдещи споразумения за сигурност.

Снимка: president.gov.ua

Украинската армия

Води се дебат и относно ограниченията за размера на украинската армия. Според първоначалния план на САЩ тя се лимитираше до около 600 хиляди войници, но това срещна остри критики от Киев и ЕС.

Предложенията сега включват увеличаване на лимита от 600 000 на 800 000 войници, докато Украйна отхвърля всякакви официални ограничения върху своята армия;

Администрацията на Доналд Тръмп предлага да се използват 100 милиарда долара от замразените руски активи за финансиране на възстановяването на Украйна. Тази сума може да се увеличи значително.

Американски официални лица водят преговори с BlackRock и Световната банка за създаване на Украински фонд за развитие. Фондът може да привлече до 400 милиарда долара за възстановяването на Украйна.

Тръмп иска подобни мащабни инвестиции и за Русия, гласи информацията на The Washington Post.

