Бившият украински депутат Андрей Деркач е получил званието "Герой на Русия". Това стана ясно на днешното заседание на горната камара на руския парламент (Съвет на федерацията), когато руските сенатори поздравиха всички носители на званието и тогава стана ясно, че Деркач също е получил наградата, предаде "Комерсант".

В момента Деркач е руски сенатор, от Астраханска област. Но през 2020 година той беше украински депутат. Тогава Деркач оповести запис, за който твърди, че е от разговор между Джо Байдън в качеството му на вицепрезидент още при Барак Обама и предишния украински президент Петро Порошенко. Разговорът в записа е съсредоточен върху тогавашния главен прокурор на Украйна Виктор Шокин и разследването на сина на Байдън, Хънтър, за действията му в украинската петролно-газова компания "Бурисма" (Burisma). Най-важното - какво говори човекът, чийто глас прилича на Байдън, припомнете си:

В историята с Burisma информатор, чиято самоличност беше засекретена, е казал на ФБР, че собственикът на Burisma Микола Злочевски е заявил, че е бил принуден да плати подкупи и на Джо Байдън, и на Хънтър Байдън (по 5 млрд. долара на всеки). Защо - за да гарантира, че Байдън ще притисне Киев да уволни Шокин. Само че информаторът, който в крайна сметка се оказа, че се казва Александър Смирнов, беше обвинен през 2024 година, че е изфабрикувал разказа. През декември 2024 годиона Смирнов се призна за виновен в лъжесвидетелстване и то пред ФБР и беше осъден на 6 години затвор. А три години по-рано The New York Times съобщи, че е започнато федерално разследване дали бивши и настоящи украински държавни чиновници не са използвали бившия вече адвокат на Доналд Тръмп и бивш кмет на Ню Йорк Руди Джулиани, за да разпространяват чрез него лъжливи твърдения за Байдън. През 2020 година съвместно разследване на две комисии, доминирани от републиканци в Сената, публикува разследване за Байдън и "Бурисма", в което се казва, че не са намерени доказателства за неправомерни действия на бившия вицепрезидент и впоследствие президент на САЩ.

Миналото на Деркач

Деркач е на 58 години, роден е в град Днипро (Днепропетровск) и е син на бившия ръководител на СБУ (Службата за сигурност на Украйна) Леонид Деркач. Завършил е Академията на Министерството на сигурността на Русия (сега Академия на ФСБ). Започва кариерата си в украинската изпълнителна власт, по-късно става член на Върховната рада и е преизбиран за депутат на всички избори от 1998 г. насам – като член на партията "Трудова Украйна", Партията на регионите (на Микола Азаров - също избягал в Русия, самата формация беше с отявлен проруски уклон) и като независим. Той е ръководил и "Енергоатом", и концерна "Укратомпром".

През септември 2022 г. Деркач е обявен от Украйна за издирване за държавна измяна и незаконно обогатяване. Разследващите твърдят, че между 2019 и 2022 г. той е получил най-малко 567 000 долара от руските служби за сигурност и разузнаване за дейности, насочени срещу Украйна. През януари 2023 г. Володимир Зеленски го лиши от украинско гражданство, след което Върховната рада гласува за прекратяване на парламентарните му правомощия. Деркач става сенатор в Русия, след като през септември, 2024 година, място му отстъпва губернаторът на Астраханска област Игор Бабушкин. Понастоящем Деркач е член и на военната комисия на Съвета на федерацията, припомня "Комерсант".