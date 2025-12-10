Съгласие в ЕС: Санкциите срещу Русия се разширяват

На 10 декември постоянните представители на държавите членки на Европейския съюз се споразумяха да наложат нови санкции срещу Русия. Новината съобщава един от най-достоверните източници по темата - кореспондентът за Европа на Радио "Свобода/Свободна Европа" Рикард Йозвиак. Ограниченията ще бъдат насочени срещу 9 лица и компании, които подпомагат дейността на руския "сенчест флот". Посланиците на ЕС одобриха и добавянето на още 43 кораба от този флот в черния списък.

Чрез старите танкери от флота си в сянка Москва избягва западните санкции - това са кораби, които плават под флагове на чужди държави и нямат застраховки.

Днес Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е задържала кораб от "сенчестия флот" на Русия в пристанището на Одеса. Той е плавал под флага на африканска държава и редовно е транспортирал селскостопански продукти от окупирания Крим. На борда са били капитанът и 16 членове на екипажа — граждани на няколко държави от Близкия изток. В момента те се проверяват за участие в дейности в полза на Русия.

Корабът е пристигнал в Одеса, за да вземе пратка от стоманени тръби. По време на претърсването следователите са открили документи и навигационни записи, потвърждаващи незаконните му посещения в кримски пристанища — пряко нарушение на украинското законодателство и международните санкции.

The SBU has detained a ship from Russia’s “shadow fleet” in the port of Odesa



According to Ukrainian security officials, the vessel was sailing under the flag of an African country and regularly transported agricultural products from occupied Crimea. On board were the captain… pic.twitter.com/k6P5O4gjEZ — NEXTA (@nexta_tv) December 10, 2025

ЕС санкционира лица и организации, дестабилизиращи блока

Междувременно мерките на ЕС включват санкции срещу 12 лица и 2 организации, обвинени в дестабилизиране на блока. Сред посочените лица са руски военни разузнавачи, членове на дискусионния клуб „Валдай“ (московски мозъчен тръст) и граждани на САЩ, Франция и Швейцария, работещи за Русия.

Споразумението идва в момент, в който ЕС продължава своята кампания за натиск срещу военната икономика на Руската федерация. Според дипломатически източник, цитиран от контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС, това е първият случай, в който представителите на ЕС се споразумяват за антируски санкции извън рамката на основните пакети от мерки от началото на войната.

Пакет №20 до края на годината

Очаква се външните министри на ЕС да одобрят официално тези санкции на срещата си в Брюксел на 15 декември, след което ограниченията ще влязат в сила.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви по-рано, че ЕС има за цел да финализира 20-ия си пакет от санкции срещу Русия до края на 2025 г. Според информация на Financial Times Европейският съюз работи и по приемането на специално законодателство за блокиране на руските активи за неопределен период от време.

През 2025 г. ЕС систематично разширява списъците си със санкции, насочени срещу руския „сенчеста флот“. С 19-ия пакет, одобрен през октомври, бяха добавени още 117 кораба, с което общият брой на санкционираните плавателни съдове достигна 557.