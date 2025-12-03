Феновете в екстаз: Латино звездите J Balvin и Малума с емоционален момент на сцената (ВИДЕО)

В събота на стадион "Atanasio Girardot" латино феноменът J Balvin събра хиляди зрители на концерта "Hecho en Medellín", Ciudad Primavera, а един от най-коментираните моменти беше появата на друга колумбийска звезда - Малума. Срещата между двамата беше заснета от публиката, а малко по-късно Малума публикува в Instagram и няколко кадри от специалния момент. Певецът се качи на сцената, а когато се приближи до Балвин, коленичи пред него, преди да го прегърне и да го целуне по главата като брат. Моментът предизвика викове от трибуните. От сцената Малума се обърна към публиката: "Шум за Хосе. Меделин, нека се усети!", призова той феновете си за овации и аплодисменти.

J Balvin - просто Хосе

В Instagram Малума придружи снимките от срещата с текст, в който обясни причината за своето възхищение към Балвин. "Когато бях на 15 години, се промъквах на партита, на които J Balvin щеше да пее, за да го видя и да се заредя с неговата музика", разкри той.

Малума също така говори за връзката, която поддържат изпълнителите извън сцената: "Днес го познавам като Хосе – човекът, който работи неуморно, който обича семейството си."

Артистът добави фраза, която намери отзвук у много негови последователи: "Ако ти си момчето от Меделин, аз какъв бих бил?" Публикацията включваше и послание към неговата публика: "Бях полудял да се върна и да пея за моите хора.", правейки препратка към хита на J Balvin "Mi Gente"- "моите хора".

Съботният концерт събра гости от урбан сцената, сред които Reykon, Daddy Yankee, Ryan Castro, Feid, Maluma, Farruko и Yandel, пише "El Universo".

Припомняме, че колумбийската суперзвезда J Balvin направи лято 2025 година незабравимо с концерт през юли, на който зарадва почитателите си в България с клубната енергия и характерния горещ латино бийт в хитовете си.