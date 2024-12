Баскетболен кош се срути на остров Родос, има пострадал (СНИМКА)

Баскетболен кош се е срутил на гръцкия остров Родос в източната част на Егейско море. При инцидента е пострадало 16-годишно момче, което получи леки наранявания по гърдите и рамото, докато играеше баскетбол, предава гръцкото издание Kathimerini. Според държавната телевизия ERT инцидентът е станал в четвъртък в двора на 2-ра професионална гимназия (EPAL). Причината за срутването е отделяне на обръча от основата на баскетболния кош.

Към момента няма повече подробности за инцидента, но в социалните мрежи и медиите се появи снимка на срутения баскетболен кош.

