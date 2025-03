Украинският президент Володимир Зеленски няма намерение да се извинява на американския си колега Доналд Тръмп или да изразява съжаление за случилото се в Овалния кабинет на 28 февруари, както многократно настояваше и продължава да настоява обкръжението на президента на САЩ. Но той е готов да подпише рамковото споразумение за украинските природни богатства, което остана неподписано след историческата и скандална случка в Белия дом - това пише в обзорно-разказвателен материал на украинската секция на BBC: Рискувате Трета световна война: Ванс и Тръмп нападнаха Зеленски, той не им остана длъжен (ВИДЕО).

Именно в този материал изрично е подчертано - докато беше на посещение в Обединеното кралство веднага след станалото в САЩ, тонът и погледът на Зеленски показаха какво мисли. Дори самото му посещение в Белия дом той счита за знак на признание и учтивост.

Fact-checking for Trump and Vance: Journalists have counted at least 94 expressions of gratitude from Zelensky to the U.S. since the start of the full-scale war.



Earlier, CNN reported at least 33 instances since 2022, but a deeper review by UNITED24 revealed that the Ukrainian… pic.twitter.com/fd7Exjbb3B