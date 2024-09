Беларус "атакува" Литва с метеорологични балони с контрабанда

Метеорологични балони с контрабанда от Беларус атакуват Литва през последната седмица. Само в този период са регистрирани 250 такива обекта. Един от тях е паднал на територията на летището в литовската столица Вилнюс.

Ръководителят на литовската служба за гранична охрана Рустамас Любаевас заяви, че законодателството на страната забранява свалянето на летящи обекти с огнестрелно оръжие.

Още: На косъм от драма: Хеликоптерът на Лукашенко и руски "Шахед" се засекли в небето над Беларус

Литва съобщава, че тези метеорологични балони се използват главно за контрабанда на цигари от Беларус на територията на Европейския съюз.

