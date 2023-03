Беларуски журналист с неуспешен опит за самоубийство в затвора

Според информацията Лосик е бил отведен в болница, след като е бил намерен с "порезни рани по ръцете и врата". "Вясна" добавя, че журналистът е бил "спасен" при "опит за самоубийство", въпреки че не е ясно как е бил ранен Лосик и до каква степен.

През декември 2021 г. той беше осъден на 15 години затвор по обвинения, които остават неясни. Лосик настояваше, че делото срещу него е политически мотивирано. През януари съпругата му, Даря Лосик, беше осъдена на две години затвор по обвинение в улесняване на екстремистка дейност, съобщава радио "Свободна Европа".

Лосик е беларуски блогър и консултант на местната секция на Радио "Свободна Европа"/Радио "Свобода". От 25 юни 2020 г., когато в страната се разразиха масови протести заради фалшифицираните избори от страна на диктатора Александър Лукашенко, той е държан в затвора от режима. В момента се намира в колония №1 Наваполатка.

#Belarusian political prisoner Ihar #Losik attempted suicide in prison.



Human rights activists received information that Losik had been on hunger strike for a long time, and then cut his hands and neck. Losik was rescued and sent to the infirmary. pic.twitter.com/gR1iRaStE7