Зафиров за Зарков: Лъже и не познава историята на БСП

"Нищо и никой не може да ме накара да гласувам против интересите на народа, националната сигурност и очакванията на моите избиратели! Ветото не е отхвърлено от 8 депутати от БСП, а от 123 народни представители, които не са забравили нормите на Конституцията, в която са се клели. Единият от тях съм аз!"

Това написа в профила си в социалните мрежи бившият лидер на БСП, бивш вицепремиер а скоро и бивш депутат от БСП Атанас Зафиров по повод бламираното вето на президента Илияна Йотова по Изборния кодекс. При гласуването социалистите се разцепиха - осем депутати подкрепиха мнозинството на ГЕРБ, "Възраждане" и ИТН и така на практика бяха решаващи за преодоляването на възраженията на държавния глава. Това предизвика гневната реакция на лидера на БСП Крум Зарков, който обеща - тези осем депутати приключват с политическата си кариера в левицата: "Ветото на президента бе бламирано заради осем народни представители от "БСП - Обединена левица". С това си действие те не спазиха нарочно политическо решение на Изпълнителното бюро и допринесоха за нарушаване на Конституцията, в която са се клели и която гарантира всеобщо и равно изборно право на българските граждани", каза Зарков.

"Платих видсока цена"

Публикацията на Зафиров е именно в отговор на заканата на Зарков:

"Една година защитавах държавния интерес над тяснопартийния. Платих висока цена и в служебен и в човешки план. Днес си позволих да съчетая държавния и партийния. И всеки, който твърди обратното, лъже, или не познава историята на БСП. Никакво нарушение на Конституционни права няма - това е груба провокация и неистина. Нищо в днешните ни действия не пречи на всеки, който желае да упражни конституционното си право да гласува да го направи! А че няма да бъда депутат в следващия парламент, съм декларирал много отдавна! Което няма да ми попречи да защитавам интересите на истинските автентични социалисти, както съм правил в последните 35 години и го направих и днес!", пише Зафиров.

