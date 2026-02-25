Главният секретар на МВР изненадващо се появи в парламента и заговори за "Петрохан"

Главният секретар на МВР Мирослав Рашков отхвърли като неоснователни мотивите за исканото му отстраняване и заяви от парламентарната трибуна, че не приема отправените към него обвинения. Той взе думата по време на изслушването в Народното събрание на служебния вътрешен министър Емил Дечев и ръководители на служби в МВР, свикано заради информация за оказван натиск по разследването, известно като случая "Петрохан".

Припомняме, че по-рано тази седмица Дечев съобщи на брифинг в Министерския съвет, че е предложил освобождаването на Мирослав Рашков от поста главен секретар на МВР.

Рашков подчерта, че застава пред депутатите като български полицай с 20-годишен професионален опит в системата на вътрешното министерство. По думите му професията на полицай е свързана със смелост и отдаденост в служба на обществото и гражданите. Още: Йотова мълчи за смяната на главния секретар на МВР

Той изрази сериозни притеснения относно бъдещето на разследването по случая "Петрохан", както и по отношение на гаранциите за неговата обективност и изясняване на всички факти.

Среща в ресторант

Рашков заяви от парламентарната трибуна, че на 22 февруари служебният вътрешен министър Емил Дечев е провел среща с началника на отдел "Криминална полиция" Ангел Папалезов. По думите му, в рамките на срещата министърът е разпоредил на следващия ден - 23 февруари - да бъде събран екипът, работил по случаите "Петрохан" и "Околчица", с цел предоставяне на пълна информация по тях.

Главният секретар обясни, че е бил уведомен по телефона от Папалезов за проведената среща, която се е състояла в заведение в столицата. Около 13:30 ч. на 22 февруари Папалезов му съобщил, че е потърсен от министър Дечев, който е поискал среща в района на ул. "Дойран" в София и е настоял да му бъде предоставена справка за работата по двата случая. Рашков посочил пред него, че информация по досъдебни производства на Главна дирекция "Национална полиция" и по провежданите оперативно-издирвателни действия следва да се предоставя по официален ред. Още: МВР с официален отговор за твърдението за искана оставка на Мирослав Рашков

По-късно, около 14:40 ч., Папалезов отново се свързал с Рашков и го информирал, че срещата е проведена в заведение на ъгъла на улиците "Дойран" и "Нишава", където министърът е получил исканата справка.

Рашков допълни, че по време на разговора министър Дечев е попитал Папалезов дали е било възможно да бъде оповестена повече публична информация по случая. Отговорът бил, че изнасяните данни на брифинги са предварително съгласувани с прокуратурата. Още: Заради Петрохан? Служебният министър на МВР е поискал оставката на главния секретар Мирослав Рашков?

Главният секретар уточни още, че първоначално е научил за намерението за среща от ст. комисар Емил Пармаков, заместник-директор на ГДНП, който му съобщил, че предишната вечер министърът се е свързал по телефона с Папалезов с искане за разговор.