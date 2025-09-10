Войната в Украйна:

Белгийският министър на отбраната осъди нарушаването на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия

Белгийският министър на отбраната осъди нарушаването на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен нарече нарушаването на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия „неприемливо“, предаде белгийската новинарска агенция Белга. В публикация в „Екс“ Франкен заяви: „Трябва да увеличим още повече бдителността си и да реагираме адекватно на всяка форма на руска агресия.“ Той също така призова да се даде приоритет на снабдяването с противодействащи дронове, добавяйки, че скоро предстои Белгия да направи „голяма покупка“.

„Опасен прецедент“

Това е първият случай, в който Полша сваля руски дронове, от началото на войната в Украйна, посочва Белга. Според украинския президент Володимир Зеленски, те са били част от среднощната атака срещу Украйна, включваща над 400 дрона. Най-малко 8 дрона са навлезли във въздушното пространство на НАТО, което Зеленски определи като „изключително опасен прецедент за Европа“.

Припомняме, че Полша затвори летищата си и свали дроновете, които бяха възприети като пряка заплаха. Варшава определи ситуацията като „акт на агресия“ и „реална заплаха за безопасността на гражданите“, допълва Белга.

Полша издирва останките от свалените дронове, като един вече е намерен в село Чосновка, на около 40 километра от границата с Беларус.

Елена Страхилова
