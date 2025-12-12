"Донбас е руски. Всички части на Донбас са руски." Това заяви днес външнополитическият съветник на руския диктатор Путин Юрий Ушаков. По думите му прекратяване на огъня в Украйна ще има само след като украинските сили се изтеглят от контролираните от тях части на Донбас. Ушаков подчерта, че в конституцията на Русия е записано, че Донбас е руски. Припомняме, че незаконното присъединяване на тази украинска област бе направено с указ на Путин през септември 2022 г. без нито към онзи момент, нито сега Русия да е завладяла цялата област.

Очевидно Ушаков не го притеснява това явно противоречие - хем Донбас е руски, хем част от него е под контрола на украинската армия. В "русский мир" тези работи са възможни и логични.

"Ако не чрез преговори, то с военни средства тази територия ще премине под пълния контрол на Русия. Всичко друго ще зависи изцяло от това", каза още Ушаков, цитиран от "Комерсант".

