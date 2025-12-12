Спорт:

Ушаков: Донбас е руски. Огънят в Украйна спира, ако тя ни го даде

12 декември 2025, 14:10 часа 191 прочитания 0 коментара
Ушаков: Донбас е руски. Огънят в Украйна спира, ако тя ни го даде

"Донбас е руски. Всички части на Донбас са руски." Това заяви днес външнополитическият съветник на руския диктатор Путин Юрий Ушаков. По думите му прекратяване на огъня в Украйна ще има само след като украинските сили се изтеглят от контролираните от тях части на Донбас. Ушаков подчерта, че в конституцията на Русия е записано, че Донбас е руски. Припомняме, че незаконното присъединяване на тази украинска област бе направено с указ на Путин през септември 2022 г. без нито към онзи момент, нито сега Русия да е завладяла цялата област.

Очевидно Ушаков не го притеснява това явно противоречие - хем Донбас е руски, хем част от него е под контрола на украинската армия. В "русский мир" тези работи са възможни и логични.

Още: Защо Украйна няма карти? Защото САЩ постоянно й ги взема и й дава обвивки от бонбони

"Ако не чрез преговори, то с военни средства тази територия ще премине под пълния контрол на Русия. Всичко друго ще зависи изцяло от това", каза още Ушаков, цитиран от "Комерсант".

Още: Орбан: ЕС днес ще пресече Рубикон, това е незаконно

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
мирни преговори Донбас Юрий Ушаков война Украйна мир Украйна мирен план
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес