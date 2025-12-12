Орбан: ЕС днес ще пресече Рубикон, това е незаконно

Унгария протестира срещу "незаконната" стъпка, планирана от правителствата на държавите членки на Европейския съюз, които ще гласуват за дългосрочното замразяване на руските активи за неопределено време с квалифицирано мнозинство. Това написа унгарският министър-председател Виктор Орбан в публикация в Х.

"Брюксел ще пресече Рубикон днес с писмена процедура по гласуването, което ще нанесе непоправими щети на Съюза", написа Орбан. "Унгария протестира срещу решението и ще направи всичко възможно, за да възстанови съобразената със закона ситуация", подчерта той.

Споразумение за замразяване за неопределено време на активите на Руската централна банка, които се намират на територията на ЕС, би елиминирало риска за плана за използването им за финансиране на Украйна, тъй като поддържащите руската политика Унгария и Словакия вече няма да имат право да налагат вето на удължаването на решението на всеки шест месеца, каквато е процедурата в момента.

Today, the Brusselians are crossing the Rubicon. At noon, a written vote will take place that will cause irreparable damage to the Union.



The subject of the vote is the frozen Russian assets, on which the EU member states have so far voted every 6 months and adopted a unanimous… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 12, 2025

Решението бе взето вчера и представлява първа стъпка в процедура по член 122 от Договора за функционирането на ЕС. Разпоредбата позволява на държавите членки да приемат специални мерки в извънредни ситуации, когато е необходимо да бъде защитена икономическата стабилност на ЕС.

Официалното решение се очаква да бъде финализирано днес около 18:00 ч. българско време.

