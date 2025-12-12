Лайфстайл:

Защо Украйна няма карти? Защото САЩ постоянно й ги взема и й дава обвивки от бонбони

Любимата тема на американския президент Доналд Тръмп са "картите" - имаш ги или ги нямаш. Украйна, според него, "няма карти", така че трябва да приеме всички искания на руснаците. Такава е "прагматичната" логика на Тръмп.

Само че президентът на САЩ никога не се е замислял особено защо Украйна няма карти. А няма, защото неговата страна, САЩ, постоянно й ги е отнемала.

За какво са й карти, то всичките проблеми идват от тях?

1994 г. Легендарният Будапещенски меморандум. Тогава САЩ взеха най-силните карти на Украйна с обещанието, че ще "играят" вместо нея, ако се наложи. Явно на украинците така трябваше да им бъде по-спокойно - за какво са им карти, то всичките проблеми идват от тях. 

Но това се оказа недостатъчно и постепенно на Украйна й бяха отнети и други, по-малко значими карти. Стигна се до конфискация на останалия обогатен уран при Барак Обама през 2010 г. Под зоркия поглед на САЩ Украйна разфасоваше стратегически бомбардировачи и ракети и унищожаваше противопехотните си мини.

Картите свършваха и всички го виждаха. Включително руснаците, които започнаха агресията си срещу Украйна. След това САЩ не изпълниха обещанието си и не седнаха на масата със собствените си карти. Те посъветваха Украйна да признае поражение и да се откаже от част от това, което имаше. 

Бягайте и се предавайте, нали нямате карти

САЩ продължиха непрекъснато да се намесват в украинските дела. Сменяха главните прокурори, научиха украинците как да се борят с корупцията и да бъдат толерантни. Единственият проблем беше, че Украйна вече нямаше "карти", за да се защити от руснаците. Така че, когато пълномащабната инвазия започна през 2022 г., американците просто евакуираха посолството си и призоваха украинското правителство да бяга. Нали то вече нямаше карти? 

За удивление на САЩ обаче Украйна намери карти, с които да се бори. Всичко се превръщаше в карти - от съветските оръжия, които не бяха успели да унищожат по американски съвет, до необичайното използване на дронове.

Не дай си Боже да спечелят

В крайна сметка САЩ бяха принудени да признаят това и да започнат постепенно да подхвърлят на украинците "карти". Но твърде малко, твърде късно и такива, че, не дай си Боже, да спечелят.  

Украйна сама търсеше карти. Понякога намираше по нещо. Но много често й попречваха да приложи това, което сама беше създала и внедрила. 

Например тези дни военноморските дронове Sea Baby на Специалните сили на Украйна поразиха в Черно море петролния танкер Dashan, част от руския сенчест флот. Корабът под гамбийски флаг плаваше в изключителната икономическа зона на Украйна, насочвайки се към пристанищния терминал Новоросийск. Стойността на такъв танкер е около 30 милиона долара, а за едно плаване той превозва петролни продукти на стойност около 60 милиона долара. По-рано ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария наложиха санкции срещу Dashan за транспортиране на руски суров петрол и високорискови превози (с деактивирана система за идентификация).

Как мислите, можеше ли Украйна, която използва военноморски дронове още от 2022 г., по-рано да атакува такива танкери? Очевидно можеше. А защо не го правеше? Защото администрацията на Байдън стриктно блокираше всякакви действия срещу руския петрол, за да не провокира "увеличение на цените".

Обвивки от бонбони вместо карти

На Украйна й бе обещано, че санкциите ще бъдат нейните "карти". Но проблемът бе, че всички тези санкции, ценови тавани и т.н. всъщност не блокираха износа на руски петрол. Руснаците продължиха да продават петрола си и със спечелените пари да купуват "Шахед"-и, корейски снаряди, наемници, резервни части за ракетите си.

За пореден път Съединените щати измамиха Украйна. Обещаха й карти, а й дадоха обвивки от бонбони.

Така че защо Украйна "няма карти"? Защото САЩ първо й ги отнеха всичките, след това ограничиха предоставянето на нови до възможния минимум, попречиха на Украйна да създава нови и направиха всичко, за да гарантират, че Украйна има "по-лоши карти" от руснаците.

Мнението е на политолога Петр Олещук, експерт в Аналитичния център "Единна Украйна", и е публикувано в профила му във Facebook.

