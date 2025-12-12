Кабинетът подаде оставка:

Изтеглят сухо мляко за кърмачета заради бактерии

12 декември 2025, 14:32 часа 308 прочитания 0 коментара
Изтеглят сухо мляко за кърмачета заради бактерии

Партиди сухо мляко за кърмачета се изтеглят от пазара заради бактерии, открити на една от производствените линии във фабриката. Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Мярката е част от по-широко европейско действие, обхващащо няколко държави. Няма данни за заболели бебета, а изтеглянето на продукта е доброволно от компанията производител, под контрола на Агенцията по храните.

ОЩЕ: Млякото на прах може да е по-здравословно и от прясното мляко

Информирани са всички търговци и дистрибутори, включително в по-малките магазини.

Как да разпознаете продуктите?

  • NAN OPTIPRO 1 (12x400g) 52870346A B
  • NAN COMFORTIS 1 (6x800g) 52820346A E
  • NAN OPTIPRO 1 (6x800g) 52850346A C
  • Срок на годност – 10.27 (валиден и за трите продукта)

Клиенти, закупили продукт от засегната партида, не следва да го използват. Продуктите могат да бъдат върнати в търговския обект, от който са закупени, като заплатената за тях сума ще бъде възстановена, съобщават от БАБХ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Нито един друг продукт, продаван в България, не е засегнат от това доброволно изземване, уточняват от агенцията по храните.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Бебета БАБХ сухо мляко
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес