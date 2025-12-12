Изтеглят сухо мляко за кърмачета заради бактерии

Партиди сухо мляко за кърмачета се изтеглят от пазара заради бактерии, открити на една от производствените линии във фабриката. Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Мярката е част от по-широко европейско действие, обхващащо няколко държави. Няма данни за заболели бебета, а изтеглянето на продукта е доброволно от компанията производител, под контрола на Агенцията по храните.

Информирани са всички търговци и дистрибутори, включително в по-малките магазини.

Как да разпознаете продуктите?

NAN OPTIPRO 1 (12x400g) 52870346A B

NAN COMFORTIS 1 (6x800g) 52820346A E

NAN OPTIPRO 1 (6x800g) 52850346A C

Срок на годност – 10.27 (валиден и за трите продукта)

Клиенти, закупили продукт от засегната партида, не следва да го използват. Продуктите могат да бъдат върнати в търговския обект, от който са закупени, като заплатената за тях сума ще бъде възстановена, съобщават от БАБХ.

Нито един друг продукт, продаван в България, не е засегнат от това доброволно изземване, уточняват от агенцията по храните.