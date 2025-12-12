Украйна е готова да се съгласи със създаването на демилитаризирана зона в Донбас, което би довело до изтеглянето на украинските и руските войски от двете страни на фронтовата линия, твърди френското издание Le Monde. Медията цитира съветника на президентската канцелария Михайло Подоляк, който посочва, че такава стъпка изисква участието на мисии за наблюдение и е възможна само при взаимно изтегляне на войските. По-късно обаче от Киев заявиха, че думите на техния представител са били преиначени.

В новия план за мир на САЩ, който се състои от 20 точки, се говори за „неутрална демилитаризирана буферна зона“ в региона на Донецк, пише украинската медия ZN.ua, която се е запознала с документа. В него се добавя, че украинските и руските сили ще бъдат разположени зад административната граница (която все още не е определена) и няма да влизат в тази демилитаризирана зона. Не е ясно обаче кой ще бъде гарантът и кой ще следи за спазването на това правило: Новият план на Тръмп за мир в Украйна - точка по точка: "Посредствени петокласници" мачкат жертвата.

САШ "виждат как украинските войски се изтеглят от Донецка област и компромисът, изглежда, е руските войски да не влизат на тази територия. Те не знаят кой ще управлява тази територия, която вече наричат ​​„свободна икономическа зона“ или „демилитаризирана зона“", каза украинският президент Володимир Зеленски, който поиска "справедлив компромис" за Донбас и каза, че предложенията не са в интерес на Украйна.

Михайло Подоляк: Демилитаризираната зона трябва да съществува от двете страни на демаркационната линия

Снимка: Михайло Подоляк, Telegram

„Демилитаризирана зона трябва да съществува от двете страни на демаркационната линия. Ще бъде необходимо да се определи логично и правно дали трябва да бъдат изтеглени всички оръжия, или да се изтеглят само тежките оръжия. За да се предотвратят потенциални нарушения, трябва да присъстват представители на мисии за наблюдение и чуждестранни контингенти, които да гарантират спазването на принципите и споразуменията“, обясни Подоляк.

Според него демилитаризираната зона ще се превърне в инструмент за мониторинг и наблюдение на спазването на споразуменията, а участието на Съединените щати в наблюдателните сили ще позволи да се наблюдават движенията на войските и да се гарантира спазването на демаркационната линия.

Германският канцлер Фридрих Мерц призна, че Украйна вече е "готова" да приеме териториални отстъпки. Той заяви, че френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър също са се присъединили към разработването на "предложението".

Публикацията на Le Monde сравнява бъдещата зона с демилитаризираната зона между Северна и Южна Корея, която съществува от 1953 г. В случая с Украйна - тя ще бъде значително по-дълга и по-дълбока, обхващайки стратегически регион, който от 2014 г. е под частична руска окупация.

Украйна отрече да е съгласна с клаузата

Въпреки това Дмитро Литвин, съветникът по комуникациите на президента Зеленски, поясни в коментар пред журналисти, че Le Monde е изопачил изявлението на Подоляк, твърдейки, че Украйна вече е приела клаузата за демилитаризираната зона.

"Михайло им каза в общи линии, че различни неща могат да бъдат обсъдени, но въпросът винаги е в подробностите как това може да функционира. Дали Украйна е съгласна или не, може да бъде решено само на най-високо политическо ниво или от народа на Украйна. Президентът каза това на журналистите вчера", отбеляза Литвин.

И наистина, Володимир Зеленски заяви: "Вярвам, че украинският народ ще отговори на този въпрос. Независимо дали това ще стане чрез избори, или референдум, трябва да има позиция, която да идва от украинския народ".

Снимка: president.gov.ua

Френското издание цитира и други думи на Подоляк - че Киев изисква Русия да плати за разрушенията в Украйна. Приносът към възстановяването е задължителна клауза от мирното споразумение. "Агресорът трябва да допринесе за финансирането на възстановяването; това е съществен елемент за прекратяване на войната. В противен случай той ще почувства, че само се възползва от конфликта", смята украинският представител.

Важна среща в Париж

В следващите дни в Париж се планира среща на представители на САЩ, Германия, Франция, Великобритания и Украйна, за да се координират позициите и да се подготвят практически стъпки за евентуално създаване на демилитаризирана зона и по-нататъшно разрешаване на войната.

Западните медии по-рано съобщиха, че Украйна дава сигнали, че обмисля изтегляне на войските си от Донбас, но само при условие че Русия направи същото.

Москва все още не е дала индикации, че ще се съгласи на взаимно изтегляне на войските. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че всякакви гаранции за сигурност трябва да отчитат интересите на Русия, а не само на Украйна.

Руският президентски съветник по външната политика Юрий Ушаков заяви, че Москва все още не е видяла преработения американски мирен план за Украйна след консултациите на Вашингтон с Киев и европейските партньори. Той подчерта, че Русия може да се противопостави категорично на елементи от актуализираната версия, като намекна, че промените може да са неблагоприятни за Москва.

