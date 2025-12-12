Принцеса Астрид се оттегля от мисиите си заради заболяване

Белгийската прицеса Астрид се отказва оттук нататък да ръководи външноикономическите мисии на страната поради здравословни причини, съобщи Кралският дворец. Крал Филип прие молбата ѝ за оттегляне, изказвайки признателност за дългогодишния ѝ принос в насърчаването на белгийската търговия и международни партньорства.

От 2012 г. принцесата е оглавила 24 икономически мисии. През март тази година тя оглави делегация в Индия, а през октомври посети Калифорния заедно с повече от 500 представители на белгийския бизнес, припомня агенция Белга.

Дворецът уточни, че след 12 години активно участие в международното представителство, здравословното състояние на Астрид вече не ѝ позволява да поема натоварването, свързано с тази роля.

Още: Официално: Руската централна банка съди Euroclear, която държи огромна част от замразените ѝ активи

Кралица Матилда временно ще поеме ръководството на външноикономическите мисии и ще оглави следващата мисия – в Турция през май 2026 г. В бъдеще ролята ще бъде поета от принцеса Елизабет, която в момента следва в Харвард.

Още: Обрат: Белгия заяви, че замразените руски активи трябва да бъдат използвани за заем за Украйна