Френски министър иска райският газ да се счита за наркотик

Френският министър на правосъдието Жералд Дарманен заяви в петък, 12 декември, че „се надява“, че азотният диоксид ще бъде добавен към списъка с наркотици и потвърди, че правителството работи по строги разпоредби за веществото. Това изявление, направено по BFM-TV и RMC, дойде ден след като той и министърът на вътрешните работи Лоран Нунес се срещнаха с майката на 19-годишния Матис, който беше фатално блъснат от шофьор под въздействието на диазотен оксид, предаде Le Monde.

Продажбата на това вещество, наричано „райски газ“ и използвано в медицината и готвенето, е теоретично забранена за непълнолетни и на определени места от 2021 г. насам, но освен когато се прилагат местни разпоредби, то остава законно. Този продукт причинява, наред с други странични ефекти, загуба на контрол у потребителите си.

Какво точно искат френските власти?

Друг министър - Лоран Нунес, говорейки по радио RTL, обсъди мерки, които ще бъдат приложени, като например забрана на „злоупотребата“ с азотен оксид „за еуфорични цели, като наркотик “, отбелязвайки съществуването на законопроект по темата в парламента. Въпреки че „не е класифициран като наркотик“, азотният диоксид ще бъде „третиран като наркотик при определени приложения “, заяви министърът на вътрешните работи. Той спомена възможността за „затваряне на бизнеси, които го продават незаконно, и най-вече за забрана на притежанието, транспортирането и консумацията му на обществени места в цялата страна". ОЩЕ: Предложение: До 5 г. затвор за притежание на райски газ