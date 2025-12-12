Финансова афера между Мицкоски и Вучич: Твърдения на македонската опозиция

Генералният секретар на опозиционната македонска партия СДСМ Александър Димитриевич обяви днес на пресконференция възможна финансова афера около поглъщането на Стопанска банка АД Битоля от сръбската Алта банка, предаде македонската медия "Независен". „Банкерът на Вучич е и банкерът на Мицкоски", посочва Димитриевич. Става въпрос за Трайко Славески, избран за управител, който според македонската опозиция е избран да реализира тихо и бързо тази сделка.

Ето защо от СДСМ изискват финансовото разузнаване и финансовата полиция да започнат разследване на това изключително подозрително поглъщане, за да се проучи произходът на парите и рискът от пране на пари, тъй като според тях Северна Македония не трябва да се превръща в платформа за чуждестранни политически програми, каквато между другото е "Сръбския свят".

Въпросите на македонската опозиция?

"Ключът е какво се крие зад тази сделка. Защо се сключват подобни сделки веднага след идването на власт на ДПМНЕ? Собственикът на Алта Банк е Давор Мацура, който от собственик на малко обменно бюро в Земун се превърна в собственик на банка, земеделски магнат и инвеститор, който има договори с огромни държавни компании в Сърбия", пита още опозицонинят политик. Той добавя, че накрая, банката, която до вчера е била оменно бюро, е получила огромен държавен бизнес с Електроснабдителната компания на Сърбия, а именно сметките за ток.

"Според сръбските медии рецептата за успех са връзките му с правителството на СНС, с Александър Вучич и с брат му и кръстникът му", добавя Димитриевич.

Кой е Мацура?

Сръбската опозиция редовно обвинява Мацура в престъпления. Медиите в Сърбия редовно свързват приятелството му с Милан Радойчич, който е под санкции на САЩ и в черния списък. Когато Мацура се опита да се разшири в ЕС и да купи 20 процента дял в Адико Банк, Европейската централна банка (ЕЦБ) спря правата му поради съмнения относно произхода на капитала. Според Financial Times е имало дълго разследване от Европейската централна банка срещу Алта Банк.

Това означава законно навлизане на съмнителни финансови потоци в Северна Македония и отваряне на вратата за пране на пари.