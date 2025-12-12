Лайфстайл:

Гръцките фермери протестират и на пристанището в Солун (ВИДЕА)

12 декември 2025, 14:02 часа 174 прочитания 0 коментара
Фермери и животновъди от цяла Гърция пристигнаха с трактори, селскостопански превозни средства и туристически автобуси в пристанището на Солун като част от национален протест срещу забавянията в изплащането на селскостопанските помощи и нарастващите производствени разходи.

Конвоят, съпроводен от клаксони, черни знамена и символични ковчези, пристигна малко след 11:30 ч. пред главния пътнически вход на пристанището. На мястото бяха разположен полицаи, за да наблюдават демонстрацията, съобщи в. „Катимерини“.

Земеделските производители от блокадата в Халкидона, на около 37 км от центъра на Солун, тръгнаха рано сутринта към пътната станция в Малага, където се присъединиха към колегите си за моторизирано шествие до пристанището.

Подобна тракторна процесия тръгна от блокадата в Прасина Фанария, на около 35 км от центъра на града.

Следващите стъпки на протестиращите ще бъдат определени на общи събрания и по време на национална среща на представителите на блокадите, насрочена за 13 декември по обяд в Никая, близо до Лариса.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
