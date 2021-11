Белгийският премиер осъди насилието по време на протестите срещу COVID мерките

Припомняме, че шествието започна мирно, но по-късно полицията пусна в употреба водно оръдие и сълзотворен газ, за да разпръсне демонстрантите, които започнаха да хвърлят взривни предмети. В отговор протестиращите започнаха да строят барикади. В резултат на сблъсъците са ранени трима полицаи.

Police fire tear gas and water cannons at Covid protesters in Belgium https://t.co/HhmKuluvac pic.twitter.com/38zD7OspcG

Пред репортери Де Кро благодари на полицията за работата ѝ по опазването на обществения ред в "много, много труден период".

Подобно на няколко други европейски страни, с настъпването на зимата Белгия преживява рязък скок на новите случаи на коронавирусни инфекции, въпреки относително успешната кампания за ваксинация, съобщи АФП.

Миналата седмица правителството на Де Кро обяви повторното налагане на по-строги правила за ваксинация, включително задължителна работа от къщи за някои категории служители и задължително носене на маски.

По време на протестите в неделя демонстрантите в Брюксел скандираха: „Свобода! Свобода!”.

Huge anti lockdown / vaccine passport / mandates protests:



Which the media ignores.pic.twitter.com/JHdv2XY6m0