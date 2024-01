Русия отвори нов фронт в Украйна в опит да превземе Купянск (ВИДЕО)

На фронта ситуацията остава все същата – руската армия атакува и опитва да извърши голям пробив, докато украинците се защитават. Новината в тази тематика е опитът на руската армия да пробие през ново направление към Купянск.

За втора поредна сутрин украинските ВВС съобщават за атака от юг с дронове клас "Шахед" - пак 8 на брой, този път обаче всичките са свалени. Отново има изстреляна от руснаците ракета "Искандер-М" - преди денонощие бяха 2, има и 3 изстреляни от Руската федерация ракети С-300 по цели в Донецка област – също толкова имаше и преди денонощие. Украинските ВВС уточняват, че дроновете са свалени в Николаевска, Днепропетровска, Хмелницка и Ровенска област: За втори пореден ден: Русия с ракетна атака срещу промишлен обект край Кременчук

Според сутрешната сводка на украинския генщаб, няма особена промяна в интензивността на боевете. По украински данни е имало 74 бойни сблъска тоест с 5 по-малко на дневна база. Основните горещи точки са познати – Авдеевка (26 отбити руски пехотни атаки, 21 от които са от север) и направлението "Маринка" (22 отбити руски пехотни атаки, основните боеве са при Новомихайловка и Григоровка, югозападни предградия на град Донецк, Авдеевка е северозападно).

Още: Репортаж от бойното поле: Украински фронтовак - "Не се издържа повече"

(КАРТА) Интересна е ситуацията в югоизточните покрайнини на Авдеевка. Там, в района на почивния комплекс "Царски лов", продължават опитите на руснаците да се укрепят по-здраво, за да имат основа за пробив по-навътре в града. В сутрешния обзор на руския пропагандист и военен анализатор Семьон Пегов има потвърждение именно за тези руски опити, без да се уточнява резултат – явно районът е сива зона т.е. никой не го контролира. Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке е публикувал в личния си профил в Twitter анализ с карти и видеокадри в няколко последователни публикации. Той посочва, че изглежда наистина украинците контраатакуват в тази зона, но по-скоро с идеята да нанесат колкото може повече загуби на настъпващите руснаци. Контраатаката е направена с бронирана техника, докато руските щурмови групи са само пехота тоест войници, идващи пеш. В "Суспилне" обаче има цитат от украинския телемаратон на думи на Серхий Волков, военнослужещ в 110-та украинска бригада - че руснаците са били отблъснати от "Царски лов" точно преди почивните дни и че ситуацията е "динамична", с постоянни промени. Отделно има анализ на Рьопке по украински данни, че руснаците са успели да влязат при "Царски лов" и оттам малко по-напред в самата Авдеевка, като са използвали градската канализация, за да преминат незабелязано. При Степово (3 километра северозападно от Авдеевка) руснаците така и не могат да пресекат жп линията, идваща от Красногоровка – видеокадри има и от двата фланга на боевете при Авдеевка, включително дуел между бронирани машини, при който украински танк обезврежда с успешен обстрел руски бронетранспортьор: Нови руски висоти: Строим наш морал. В Авдеевка украинците контраатакуват (ВИДЕО)

While the Ukrainians re-entered Tsarskaya Okhota, more Russians walked the 1200 mts. through the tunnel six feet under their boots, establishing an even stronger presence in the residential area north of them. Shortly after, Ukrainians withdrew from both areas.

Schematic(!) map: pic.twitter.com/4AzU418uNs