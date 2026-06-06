ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 06.06.2026

Тази събота се очертава да бъде изпълнена с разнообразни спортни събития по родната телевизия. Феновете на моторните спортове могат да проследят началото на уикенда на Гран При на Монако. Днес ще видим и кулминацията на турнира Ролан Гарос при жените. Телевизионната програма за деня предлага още волейбол, голф, баскетбол, колоездене, падел и бокс.

Какво можете да гледате по телевизията днес:

10:00 MotoGP: Втора тренировка за Гран при на Унгария - MAX Sport 1

11:45 Формула 3: Спринт за Гран при на Монако - Diema Sport 3

11:50 MotoGP: Квалификация за Гран при на Унгария - MAX Sport 1

12:00 Тенис: Ролан Гарос, финал на двойки (мъже) - Eurosport 1

13:30 Формула 1: Трета тренировка за Гран при на Монако - Diema Sport 3

13:50 Moto3, Moto2: Квалификация за Гран при на Унгария - MAX Sport 1

14:00 Голф: KLM Open - MAX Sport 3

14:30 Волейбол, Лига на нациите (жени): Китай – Сърбия - MAX Sport 2

15:00 Премиер падел тур, полуфинали - RING

15:15 Формула 2: Спринт за Гран при на Монако - Diema Sport 3

15:55 MotoGP: Спринт за Гран при на Унгария - MAX Sport 1

16:15 Колоездене: Обиколка на Италия (жени), етап 8 - Eurosport 2

16:30 Тенис: Ролан Гарос, финал (жени) - Eurosport 1

17:00 Формула 1: Квалификация за Гран при на Монако - Diema Sport 3

19:00 Мотоциклетизъм за издръжливост: Световен шампионат, 8 часа на Спа - Eurosport 2

19:00 Баскетбол: Реал Мадрид – Тенерифе, Лига Ендеса, плейофи, мач 2 - Diema Sport

19:00 Бокс: Бойна верига Zuffa - Diema Sport 2

20:00 Премиер падел тур, полуфинали - RING

21:30 Волейбол, Лига на нациите (жени): Италия – Турция - MAX Sport 2

21:30 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Кан, прескачане на препятствия - Eurosport 1

22:00 Голф: PGA Tour, Мемориъл, трети ден - Eurosport 2