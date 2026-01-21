Без Унгария, Словакия и Чехия: Европарламентът със зелена светлина за заема от 90 млрд. евро за Украйна

Европейският парламент даде на 21 януари зелена светлина за решението на Съвета на ЕС да приложи процедурата за засилено сътрудничество, за да предостави на Украйна заем в размер на 90 млрд. евро. Той беше договорен на срещата на евролидерите в Брюксел през декември миналата година и представен официално от Европейската комисия на 14 януари 2026 г. Целта е Киев да бъде подкрепен финансово през следващите две години, като две трети от сумата ще отидат за поддържане на отбранителните способности, а една трета - за националния бюджет, за да се запълнят дефицити.

Подкрепата на ЕС за Украйна на фона на продължаващата четири години агресивна война на диктатора Владимир Путин дойде въпреки отказа от използване на замразените руски активи в полза на Киев. Основен глас "против" беше Белгия, която държи по-голямата част от обездвижените авоари, а причината за тази позиция - че Русия успешно може да съди ЕС и така страната да трябва да плаща всичко. В крайна сметка заем за над 200 милиарда евро с руските активи няма, но има друг, който ще бъде набран от страните членки.

Какво означава механизъм за засилено сътрудничество?

Тъй като Чехия, Унгария и Словакия се отказаха да подкрепят заема, споразумението беше прието по процедурата за засилено сътрудничество - механизъм, който позволява на желаещите държави членки на ЕС да си сътрудничат в конкретни области.

Снимка: European Parliament

Съгласно договорите процедурата за засилено сътрудничество изисква съгласието на Европейския парламент.

Тя беше одобрена с 499 гласа „за“, 135 „против“ и 24 „въздържал се“ в ЕП тази сряда. Във вторник членовете на законодателния орган на ЕС решиха да ускорят работата си по заема и съпътстващите предложения, които следва да бъдат съгласувани между Европарламента и Съвета по обичайната законодателна процедура.

