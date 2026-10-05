Безмилостната нова стратегия на Русия да задуши Украйна: По-лоша отколкото през 2022 г.

От юли насам Русия е сменила тактиката и сега провежда безмилостна, целенасочена операция срещу стълба на украинската икономика - износа на зърно, който се осъществява основно през Черно море. Това е ефективен начин да смаже икономиката на нападнатата страна, тъй като сериозна част от постъпленията в бюджета й идваха от изнасяне на ценния продукт. При това сега положението е несравнимо по-лошо отколкото бе в началото на пълномащабната война през 2022 г., когато Русия също бе блокирала черноморските маршрути. Сега обаче, за разлика от тогава, тя разполага не с Черноморски флот, а с реактивни дронове - маневрени, лесни за управление и насочване на атаките и изключително смъртоносни.

Руснаците максимизират икономическите щети като удрят и по пристанищната структура, складове и съоръжения за съхранение на зърното, казва Тимур Самосудов, командир на звено за прехващане на дронове, пред The Financial Times.

В материал, озаглавен "Новият стремеж на Русия да смаже Украйна", се казва, че тази стратегия на Русия засяга дори не само украинската, но и световната икономика. "Преди доставяхме селскостопански продукти на приблизително 70 държави, осигурявайки прехраната на 300 милиона души. Това е глобална криза и скоро ще има последици по целия свят", предупреждава Олег Кипер, началник на Одеската областна военна администрация.

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Преди войната износът на зърно от Украйна възлизаше на 60 млн. тона годишно и 90% от него се обработваше от черноморските й пристанища. В момента те стоят празни.

Според доклад от август на Lloyd's List, месец юли е бил най-опасният месец за корабоплаване в Черно море от февруари 2022 г. насам. Всъщност не Ормузкият проток, а именно Черно море е бил най-смъртоносният театър на войнни действия за търговското корабоплаване, се посочва в документа.

Това е истинска катастрофа за финансите на Украйна. Огромните допълнителни разходи за транспортиране на зърно по сушата с камиони означават, че само незначително количество ще бъде превозено до външния свят, отбелязва изданието. В същото време руснаците засилиха атаките си и срещу влакове, с които също се превозва зърното. Резервните запаси от локомотиви са почти изчерпани, а да се доставят машини от Западна Европа е проблем, тъй като повечето не отговарят на междурелсието в Украйна, което се различава от стандартното европейско (1520 мм или т.нар. "широко междурелсие" по руски стандарт, каквото е в Украйна, в сравнение с европейското, ползвано и в България - 1435 мм).

Изданието цитира и министъра на земеделието на Украйна Тарас Висоцки, който посочи, че ако пристанищата останат затворени, Украйна ще загуби поне 8 милиарда долара между юни 2026 и юни 2027 г., което се равнява на 20% от общите й приходи от износ за 2025 година.

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Украйна е очаквала да изнесе 64 милиона тона селскостопански продукти тази година, но сега би било късмет да постигне дори половината от тази цифра, добавя министърът.

Според украински официални лица ключовата разлика между 2022 г. и сега, е, че преди четири години Русия разчиташе предимно на военноморски мини, за да поддържа блокадата в Черно море, и не разполагаше с дронове. Така че корабите можеха да превозват товари до и от пристанищата в устието на Дунав. Сега обаче руските дронове атакуват кораби и там.

Украинските власти се опитват да запазят тазгодишната зърнена реколта в случай, че се постигне начин за повторно отваряне на достъпа до Черно море. Но според земеделския министър Висоцки това е трудно, тъй като няма достатъчно място за съхранение на до 11 милиона тона реколта. Украйна е успяла да осигури 15 милиона долара от съюзниците си за закупуване на гигантски полимерни "ръкави", които могат да защитят приблизително едва 200 тона зърно. Те се монтират директно в полетата.

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