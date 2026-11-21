Манчестър Сити и Фулъм си поделиха точките от първия двубой от 15-ия кръг на Висшата лига. "Гражданите" започнаха колебливо и бързо допуснаха гол. Фулъм се оттегли с аванс на почивката, но само няколко минути след подновяването на играта манчестърци изравниха. Те имаха много шансове да осъществят пълния обрат, но едва 1 на всеки 5 удара, които възпитаниците на Енцо Мареска отправиха бяха точни във вратата на "котиджърс". В крайна сметка срещата завърши при резултат 1:1.

Фулъм се оттегли с гол аванс на почивката

Още от самото начало на срещата Манчестър Сити показа известни колебания. Въпреки това възпитаниците на Енцо Мареска продължиха да играят в типичния си стил и търсеха първото попадение в мача. Но Фулъм много добре се възползва от една от грешките на "гражданите" и на преход стигна много бързо до наказателното им поле. В 16-ата минута бившият футболист на Ман Сити Оскар Боб намери Родриго Муниз, който си отвори пространство и с много добре насочен удар откри резултата. Само 9 минути по-късно Ерлинг Холанд изравни, но попадението му беше отнемено заради нарушение срещу вратаря Бернд Лено. "Гражданите" завършиха първата част с 9 удара, но само 2 от тях бяха точни, което беляза колебливата им игра.

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Ман Сити се окопити през второто полувреме

През втората част срещата остана отворена, тъй като Фулъм опитваше отново да изненада Манчестър Сити на контраатака и активно търсеше положения. Но Възпитаниците на Енцо Мареска играеха далеч по-координирано в сравнение с първите 45 минути. В 57-ата минута "гражданите" изпълниха корнер, топката беше изчистена, но непокритият на границата на наказателното поле Елиът Андерсън отбеляза със страхотен изстрел от въздуха и изравни резултата. В остатъка от срещата Манчестър Сити успя да наложи контрол над събитията, но въпреки това някои неточности при преходите създаваха проблеми.

Фулъм отново имаше шансове за отбелязване на гол, но не достатъчно чисти, за да застрашат вратата на "небесносините". Манчестър Сити определено имаше повече възможности да вкара третия гол в мача и да стигне до обрат, но това не се случи. В цялата среща манчестърци регистрираха цели 15 удара, но само 3 от тях бяха точни. Ново попадение така и не падна и мачът завърши при резултат 1:1.

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