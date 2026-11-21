В един изключителен ден в коридорите на Реал Мадрид спортната легенда и икономическият успех се събраха под един покрив, след като клубът получи единодушно одобрение за включването на испанската тенис легенда Рафаел Надал в съвета на директорите. Президентът на "кралете" Флорентино Перес отпразнува присъединяването на едно от най-големите имена в испанския спорт към семейството на клуба, но общото събрание постигна много повече от това. Членовете одобриха също така солидни финансови отчети и рекорден бюджет от 1,25 милиарда евро за следващия сезон.

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Надал получи 99,5% от гласовете за включването си в управителния съвет на Реал Мадрид. От общо 1 713 подадени гласа 1 704 подкрепиха назначаването му, 4 бяха "против", а 5 се въздържаха. Представителите на клуба посрещнаха Надал с бурни овации и топли аплодисменти. Лесно е да се разбере защо. Той е един от най-известните фенове на "кралете" и е почетен член на клуба от 2011 година. Перес приветства идването на 22-кратния шампион в Големия шлем, но бързо смени темата. Той предупреди Барселона, че няма да спре да работи, докато не излязат наяве всички факти по делото "Негрейра", като същевременно отправи критики към президента на Ла Лига Хавиер Тебас.

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Перес заяви: "Случаят "Негрейра" не е проблем на Реал Мадрид. Може би ние сме основната му жертва, но това е мащабна измама, която е засегнала всички взаимосвързани национални и международни състезания. Трудно е да се разбере защо Реал Мадрид трябва да бъде единствената страна, заинтересована да стигне до дъното на този случай, въпреки че това е проблем на всички. Това повдига въпроси към останалите засегнати страни, по-специално Ла Лига и Испанската футболна федерация, чиято основна отговорност е да защитават честността на състезанието. Испанската федерация е в центъра на този случай, докато Ла Лига запазва пълно мълчание и дори не е задала никакви въпроси по време на разследванията. Или искат да скрият информацията, с която разполагаха, или просто не искат да изпълнят своите задължения."

След това дойде ред на цифрите, като Перес подчерта колко попадения са били отменени на Реал и Барселона след въвеждането на ВАР-системата. Той продължи: "Изглежда, че цялата испанска футболна система иска да забравим какво се е случило. Това не може да остане ненаказано, защото мълчанието пред тези факти може да бъде друга форма на отговорност. Вместо да помогне за разкриването на истината, Тебас предпочете да атакува Реал Мадрид в социалните мрежи. През октомври той премина всякакви граници, когато сравни телевизионния канал на „Реал Мадрид“ с нацизма, и вместо да отстъпи, остана на позицията си."

Той не се сдържа: "Това, което направи Тебас, е обида към жертвите на нацизма и към феновете на Реал Мадрид. Това е отвратително и неприемливо. Още по-лошо е, че г-н Тебас все още не е подал оставка, а президентът на Испанската федерация не му е поискал да се оттегли от поста си като вицепрезидент на федерацията." Това, обясни Перес, е причината Реал Мадрид да предприеме действия: "Разногласията се разрешават с аргументи, а не с обиди, затова подадохме жалба срещу Тебас пред Висшия спортен съвет, който е поискал от Административния съд да я разгледа."

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