Отборите на Славия и Арда Кърджали не излъчиха победител при срещата си от 15-ия кръг на Първа лига. Двата тима завършиха наравно 1:1 след изключително интересен двубой на стадион "Александър Шаламанов". "Небесносините" изиграха целия мач с човек по-малко на терена, но въпреки това бяха по-активни, нацелиха гредата и поведоха в резултата. Гол от дузпа обаче бе достатъчен за "белите", за да се доберат до точката.

Без победител между Славия и Арда

Срещата в "Овча купел" започна вихрено със ситуации пред двете врати, които не затрудниха Анатолий Господинов и Иван Андонов. Секунди по-късно гредата спаси Славия след удар на Светослав Ковачев. Едва в 5-а минута гостите от Кърджали останаха с човек по-малко на терена, след като съдията показа директен червен картон на Набил Макни заради остро нарушение с високо вдигнат крак в коляното на Владимир Милетич. Последва по-активна игра на "белите", като първо Иван Минчев пропусна отлична възможност, а след това Господинов отрази опити на Емилиян Гогев и Емил Стоев.

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Малко по-късно и стражът на домакините Иван Андонов се отчете с важно спасяване срещу Станислав Иванов. От другата страна на терена Господинов остана категоричен при удар на Кристиян Стоянов. В оставащите минути се стигна до още една ситуация пред двете врати, но и в двата случая топката премина над целта. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство. Второто полувреме продължи да бъде на високи обороти, като в самото начало Виктор Любенов попречи на Гогев да открие резултата.

Въпреки че игра цял мач с човек по-малко на терена, отборът на Арда излезе напред в резултата. Това се случи в 51-а минута, когато Лъчезар Котев се разписа след отлична асистенция на Виктор Попов. Последваха по-спокойни минути без сериозни опасности пред двете врати, преди Славия да изравни. Около 70-а минута съдията отсъди дузпа в полза на домакините след нарушение на Дерик срещу Емил Стоев. Резервата Йоан Борносузов застана зад топката и прати в мрежата на Господинов за 1:1. В оставащото време вратарят на Арда се отличи с важна намеса.

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