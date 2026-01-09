Лайфстайл:

09 януари 2026, 10:44 часа 91 прочитания 0 коментара
Безразсъдно близо до границата с НАТО: Украйна иска спешно заседание на Съвета за сигурност заради изстреляния "Орешник"

Украйна поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след ракетния удар по Лвов тази нощ, 9 януари, за който от руското военно министерство се похвалиха, че е извършен с ракета "Орешник". В публикация на украинския външен министър Андрий Сибиха в социалната мрежа Х се казва: 

"Русия твърди, че срещу Лвовска област е използвана балистична ракета със среден обсег, т. нар. "Орешник". Подобен удар близо до границата с ЕС и НАТО е сериозна заплаха за сигурността на европейския континент и изпитание за трансатлантическата общност. Изискваме решителен отговор на безразсъдните действия на Русия." 

Украйна вече е информирала САЩ и европейските си партньори, както и всички държави и международни организации, по дипломатически канали за подробностите около тази атака.

Топ дипломатът посочва, че е "абсурдно" Кремъл да се опитва да оправдае удара като "отговор" на атака срещу резиденцията на Путин на 29 декември 2025 г., защото такава атака не е имало. Че това е руска лъжа бе потвърдено и в доклад на ЦРУ.

"Това е поредно доказателство, че Москва не се нуждае от истински причини за своя терор и война. Путин използва балистична ракета със среден обсег близо до границата на ЕС и НАТО в отговор на собствените си халюцинации – това е наистина глобална заплаха. И изисква глобален отговор", пише още Сибиха.

Елена Страхилова
