Биеш се за Русия, получаваш земя - ново обещание за живеещите в Крим (ВИДЕО)

„Всички кримчани, които вземат участие в специалната военна операция (така Русия продължава да нарича войната – бел. ред.), без значение в коя част служат, всички ще получат парцели земя. От 1 април искам да започна регистрацията на всеки отделен парцел", каза Аксьонов, както се вижда във видео, разпространено от беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Occupiers from #Crimea will be given plots of land free of charge for participation in the war.



This was announced by the Gauleiter of the peninsula Sergey Aksenov.