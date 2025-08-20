Скандалджията, изгонен от първия отбор на ЦСКА, пред завръщане в един от бившите си клубове

Един от отлъчените от първия отбор на ЦСКА футболисти е пред завръщане в бившия си клуб. Става въпрос за Зюмюр Бютучи, който вчера официално обяви раздялата си с "армейците". Преди две седмици косоварят с норвежки паспорт беше изключен от първия състав и пратен в дубъла след скандал на тренировка с вратаря Фьодор Лапоухов заради ситуация на терена, а по-късно и с треньора Душан Керкез. В резултат на това той прекрати договора си в клуба по взаимно съгласие.

Бютучи пред завръщане в Норвегия

По последна информация Бютучи ще продължи кариерата си в един от бившите си клубове. Според медиите в Норвегия той иска да се завърне във Викинг. Норвежкият тим е претендент за титлата, като в момента държи второто място с равен брой точки с първия Будьо/Глимт (42). Викинг е отборът, за който Бютучи е записал най-много мачове в кариерата си. 28-годишният футболист изкара 4 години в клуба между 2015 и 2021 година, в които изигра 154 мача. За този период той се отчете с 23 гола и 30 асистенции.

В информацията от Норвегия се отбелязва, че липсата на игрово време предизвиква съмнение в хората по високите етажи във Викинг. Бютучи получи едва 30 минути от началото на сезона под ръководството на Душан Керкез. Това може да окаже огромно влияние върху решението на клуба дали да върне бившия си играч. Очаква се бъдещето на Бютучи да стане в следващите дни.

