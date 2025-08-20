Катастрофа с инвалиден скутер: Водачът бил много пиян

54-годишен мъж е катастрофирал с инвалиден скутер в шуменското село Златна нива, съобщиха от областната дирекция на МВР - Шумен. Инцидентът е станал вчера вечерта около 19.30 часа, става ясно още от полицейския доклад. Мъжът загубил е контрол над управлението на скутера и се преобърнал. Оказало се, че той управлявал скутера си пиян. С техническо средство е измерена 2,48 ‰ концентрация на алкохол в кръвта му. Взета му е кръвна проба за химичен анализ.

Какво е състоянието му?

Настанен е за лечение в МБАЛ Шумен с травми на главата и дясна ключица. Извършен е оглед. Образувано е досъдебно производство.

Пияни шофьори

Последният по-фрапиращ случай на пиян шофьор се оказа с 14-годишно момче, което без книжка и под въздействието на алкохол управляваше автомобил. То предизвика леко ПТП, като колата му излезе от пътя. ОЩЕ: Пияно дете зад волана: Колата излезе от пътя

За 2024 година по данни на МВР - регистрираните случаи на управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол са 4163 срещу 4518 за 2023 г.

Разкриваемостта е 89,8% или с 4,8 пункта по-ниска спрямо 2023 г. (94,6%). При управлението на МПС след употреба на наркотични вещества се констатира намаление с 0,9%, като разкриваемостта намалява с 10 пункта. ОЩЕ: Шофьорка с 3 промила в кръвта помете възрастна жена в Перник, други шофьори я арестуваха